L'OM champion, cette stat fait trembler le PSG

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'a fait qu'une bouchée du Havre ce dimanche soir en Ligue 1. Un vrai récital qui a envoyé un message clair aux écuries du championnat de France.

La formation de Roberto De Zerbi est repartie très fort en ce début d'année 2025. Ce dimanche soir au Stade Vélodrome, l'OM a pulvérisé Le Havre sur le score de 5 buts à 1. Tout le collectif phocéen a fait parler la poudre pour confirmer sa place de dauphin et prendre désormais trois points d'avance sur l'AS Monaco. Et si l'OM a encore 7 points de retard sur la place de leader occupée par le PSG, le club marseillais a de quoi se montrer confiant. Ce n'est pas Bastien Aubert qui dira le contraire.

L'OM plus en confiance que jamais

Lors de quelques mots publiés via But Football Club, le journaliste a en effet donné son avis sur la seconde partie de saison à venir mais aussi livré une statistique assez révélatrice de la puissance offensive phocéenne : « Le De Zerbi Ball semble bel et bien en place pour attaquer cette année 2025. (...) Effectivement, même le grand PSG peut désormais envier le réalisme de l’OM, qui a inscrit au moins 5 buts à 3 reprises en 16 matches de Ligue 1 cette saison, soit autant qu’au cours de ses 177 précédents dans l’élite. Le prochain test à Rennes en dira plus sur les ambitions phocéennes mais quand on sait que les hommes de De Zerbi sont encore plus efficaces à l’extérieur, ils peuvent sans doute déjà commencer à rêver encore plus grand ». A noter qu'en plus de la belle dynamique du moment, Roberto De Zerbi va également pouvoir prochainement profiter de la venue d'un nouveau défenseur, en la personne de Luiz Felipe. D'autres renforts pourraient également arriver sur la Canebière d'ici la fin du mois de janvier. Il faudra aussi rester attentif aux départs mais l'OM semble bien décidé à croire en ses chances de titre jusqu'au bout cette saison en Ligue 1.