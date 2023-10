L'OM c'est un plan en or, McCourt prévient les Saoudiens

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis 2016, l'OM est entré dans l'ère Frank McCourt. Malgré beaucoup d'investissements, les Phocéens n'ont toujours pas remporté le moindre titre. Mais l'Américain est solide sur ses appuis quand à la valeur du club.

L'OM espérait changer de dimension lors de l'arrivée de Frank McCourt. L'homme d'affaires américain avait tout de suite mis la main au portefeuille pour permettre aux Phocéens de pouvoir compter sur un effectif de grande qualité. Mais rien ou presque ne s'est passé comme prévu et malgré quelques petits coups d'éclat, le compte n'y est pas du tout. Toujours 0 titre à l'OM et une inconstance à tous les étages du club qui inquiète de plus en plus, alors que des rumeurs d'un rachat par l'Arabie saoudite se font plus pressantes que jamais. Pour autant, du positif est certainement à tirer de l'ère McCourt, notamment au vu de la valeur qu'a prise le club depuis 2016.

Un bilan mitigé mais une valeur qui explose

Dans un article qui fait le point sur la situation depuis l'arrivée de Frank McCourt, le site StatsOMP précise : « Est-ce à dire que McCourt n'a pas assez investi ? Selon L'Equipe, McCourt a investi près de 700 millions d'euros à l'OM depuis 2016. Visiblement insuffisant pour mettre l'OM sur le devant de la scène. Les déséquilibres des compétitions, l'inflation des salaires, les droits TV de la Ligue 1 et ceux à l'étranger insuffisants ne permettent pas au Bostonien de faire briller l'OM. Toutefois, il faut noter que ses investissements et la restructuration du club ont fait progresser la valeur de l'OM de 140%, estimé aujourd'hui à 458 millions d'euros, selon le dernier rapport de Brand Finance Football 2023. Suffisant pour vendre le club qu'il avait acheté 45M€ aujourd'hui ? ». Car là est la plus grande question... Si McCourt affirme publiquement le fait de vouloir continuer à l'OM, il ne serait pas contre une vente. Mais tout se fera à un prix fixé par l'Américain.

McCourt ne lâchera pas facilement

Frank McCourt est dur en affaires et ne compte pas vendre l'OM au rabais. Conscient des intérêts, notamment de l'Arabie saoudite, le milliardaire de 70 ans veut faire monter les enchères. Il y a quelques semaines, le journaliste de L’Equipe Mathieu Grégoire indiquait que la somme demandée par le propriétaire de l’OM était bien supérieure à 300 millions d'euros pour lâcher le club phocéen. L'été dernier, la chaîne I24 annonçait elle que l'Olympique de Marseille avait refusé une offre de rachat de 200 millions d'euros faite par les dirigeants saoudiens. Il reste encore donc pas mal de travail pour ces derniers avant de pouvoir se dire proches de racheter les Phocéens. En attendant, Frank McCourt espère que le club provençal continuera de prendre de la valeur afin de réaliser une belle vente qui lui permettra de récupérer une bonne partie de son investissement. Cela passera par une bonne saison sportive, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. En tout cas, l'atmosphère et ce qui se dit autour de l'OM ces derniers temps n'empêcheront pas les supporters du club de rêver à une passation de pouvoir en fin de saison prochaine ou même avant.