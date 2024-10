Greenwood vs Dembélé, qui sera le GOAT et qui sera la chèvre ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le classique OM-PSG sera aussi l'occasion d'un duel à distance entre Mason Greenwood et Ousmane Dembélé, les stars des deux clubs. Niveau efficacité, l'Anglais a l'avantage sur le joueur parisien.

D'un côté, Mason Greenwood a marqué six buts depuis le début de la saison de Ligue 1, de l'autre Ousmane Dembélé en est à quatre réalisations avec le Paris Saint-Germain. Sur le papier, les deux joueurs sont les têtes de gondole, mais ce dimanche, il n'y aura probablement qu'un seul vainqueur. Pour dynamiter la défense parisienne, Roberto De Zerbi compte sur l'ancien joueur de Manchester United, tandis que Luis Enrique espère que Dembélé se montrera plus efficace que mardi face au PSV Eindhoven. Invité par Aujourd'hui en France à faire des comparaisons entre Greenwood et Dembélé, Daniel Moreira, l'ancien attaquant international français a rendu son verdict à quelques heures du choc de la Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain.

Marseille vs PSG



Mason Greenwood vs Dembélé pic.twitter.com/XJ43c4Xo9s — Kara (@UTDKara) October 26, 2024

Ne niant pas le talent des deux attaquants, Daniel Moreira estime que chacun d'eux à des qualités, mais que le joueur anglais de l'OM a un sacré avantage, à savoir qu'il est d'une efficacité incroyable face au but. Une qualité que n'a pas Ousmane Dembélé, lequel a rendu fou les supporters parisiens plus d'une fois en perdant des duels contre les gardiens adverses. « Mason Greenwood fait beaucoup de bien à Marseille. Il a de grosses qualités de vitesse, de dribble, il est facile balle au pied. Et même si pour moi Ousmane Dembélé est au-dessus au niveau du dribble, c’est dans la finition que ça coince. On l’a encore vu mardi contre le PSV Eindhoven. S’il pouvait marquer au moins une fois tous les quinze jours, il serait le meilleur joueur du monde ! Greenwood est beaucoup plus adroit », confie l'ancien joueur.

Greenwood et Dembélé, tout n'est pas si clair

Cependant, les statistiques sorties par le quotidien national ne sont pas aussi affirmatives sur ce fameux sujet de l'efficacité supposée des deux joueurs. En effet, en se contentant uniquement de la Ligue 1, Mason Greenwood a 48% de tirs cadrés, contre 54% de plus pour Ousmane Dembélé. Mais bien évidemment, si on ajoute la Ligue des champions, ce pourcentage tombe à 42%, l'attaquant parisien ayant pris la mauvaise habitude de croquer lors des grosses rencontres européennes. Du côté de l'OM et de ses supporters, on espère que cela va se confirmer ce dimanche soir, le classique de Ligue 1 ayant tout de même un petit parfum européen.