L'OM boucle un départ pour 5 millions en toute discrétion

Par Corentin Facy

Empêché par Gérone de signer à Lens au début du mois de janvier, Pau Lopez va finalement quitter le club espagnol, où il est actuellement prêté par l’OM. Et c’est le club marseillais qui va en tirer profit.

L’Olympique de Marseille ne s’y attendait pas mais Pau Lopez va rapporter une belle somme d’argent au club olympien en ce mois de janvier. Prêté à Gérone depuis le début de la saison, le gardien espagnol n’a pas réussi à s’imposer comme le titulaire aux yeux de son entraîneur Michel. Retenu par Gérone au début du mois, ce qui a fait capoter son arrivée à Lens, Pau Lopez va finalement quitter l’Espagne en cette fin de mercato hivernal. Le journaliste César Luis Merlo et le média 365ScoresMx au Mexique révèlent ce mardi que l’ancien gardien de l’AS Roma est attendu dans les prochaines heures au Deportivo Toluca, actuel 6e du championnat mexicain.

🚨Si la llegada de Pau López a Toluca te sorprendió, no dejes de mirar este video con más detalles. https://t.co/h50uxpjqBc pic.twitter.com/7GnNOefwWs — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 28, 2025

Le prêt de Pau Lopez à Gérone va être cassé et l’Olympique de Marseille va vendre son gardien de 30 ans. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont finement joué le coup puisque le transfert de Pau Lopez au Mexique va rapporter 4,8 millions d’euros à l’OM durant ce mercato hivernal. Une très belle opération financière pour l’actuel dauphin du Paris Saint-Germain, qui cherche à se renforcer à plusieurs postes d’ici le 3 février prochain. Après avoir déjà fait signer Luiz Felipe, l’Olympique de Marseille compte sur la dernière semaine du mercato pour recruter un attaquant afin de compenser le départ d’Elye Wahi, mais également un défenseur central et un piston gauche. Un programme chargé et qui promet d’être onéruex, pour lequel ces 5 millions d’euros ne seront pas de trop.