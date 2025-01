L'OM aux Pays-Bas pour un buteur, énorme surprise en vue

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Dans sa quête d’un nouvel avant-centre pour remplacer Elye Wahi, parti à l’Eintracht Francfort contre un joli chèque de 26 millions d’euros, l’Olympique de Marseille pense à un joueur formé à Arsenal, Chupa Akpom.

L’Olympique de Marseille doit indéniablement trouver un nouvel attaquant de pointe s’il veut pallier le départ d’Elye Wahi. Après six mois de galère, l’ancien joueur du RC Lens et de Montpellier a finalement pris la décision de quitter la Canebière. Un choix qui permet à la direction phocéenne de récupérer l’investissement placé en lui lors du mercato estival dernier. Pour près de 26 millions d’euros, bonus compris, l’ancien numéro 9 olympien laisse une place vacante dans la formation de Roberto De Zerbi. Désireux d’avoir un attaquant polyvalent pour assurer une deuxième partie de saison prolifique, l’entraineur italien voit les profils se succéder dans les rumeurs. Le dernier joueur ciblé en date, un certain Chupa Akpom.

L’OM pense à Chupa Akpom

A la recherche d’un nouvel attaquant de pointe, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Chupa Akpom. C’est en tout cas ce qu’affirme la presse anglaise, par l’intermédiaire de Transferfeed. Le média londonien ajoute que la direction phocéenne est disposée à tenter de faire une offre sous la forme d’un prêt avec une option d’achat incluse pour l’indésirable de l’Ajax Amsterdam. Une décision qui permettrait à l’OM de ne pas se lancer dans de trop grosses dépenses cet hiver et de réfléchir, ensuite, au recrutement d’un gros buteur de niveau Ligue des champions l’été prochain.

Quant à Chupa Akpom, sa première moitié de saison est loin des attentes de l’Ajax Amsterdam. Auteur de 8 buts en 31 apparitions cette saison, l’ancien international espoir britannique ne serait pas contre un départ pour le championnat de France. C'est en tout cas ce qu’indiquait Foot Mercato avant l’ouverture du mercato hivernal. Reste à savoir si la tendance est toujours la même pour celui qui ne doit se contenter que de quelques minutes par match dans la formation de Francesco Farioli.