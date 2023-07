L’OM au centre d’une grosse bataille au mercato

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En quête de nouveaux renforts, l’Olympique de Marseille tente de recruter l’international croate Luka Ivanusec. Une piste complexe étant donné que le milieu offensif du Dinamo Zagreb attire de nombreuses formations européennes, toutes prêtes à miser gros sur ce dossier.

L’Olympique de Marseille a déjà frappé fort, et c’est loin d’être terminé. Pour compléter l’effectif de l’entraîneur Marcelino, la direction olympienne espère enregistrer trois ou quatre signatures supplémentaires. Le club phocéen attend notamment un gardien pour suppléer le titulaire Pau Lopez, un latéral polyvalent comme le Danois Joakim Maehle et au moins un renfort pour le secteur offensif. On sait que Pablo Longoria travaille activement sur la piste Iliman Ndiaye. Mais le président marseillais s’est également placé pour Luka Ivanusec (24 ans).

L'OM a de la concurrence

Le nom du Croate alimente les rumeurs mercato de l’Olympique de Marseille depuis quelques jours. Il faut dire que le milieu offensif du Dinamo Zagreb, capable d’évoluer dans l’axe et surtout sur le côté gauche, est présenté avec un profil comparable à celui de Dimitri Payet, récemment poussé vers la sortie. Mais là encore, il s’agit d’une piste complexe pour le pensionnaire du Vélodrome. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, l’Olympique de Marseille doit composer avec une rude concurrence sur ce dossier.

🚨Feyenoord and Marseille are race to sign Dinamo Zagreb's 24-year-old winger Luka Ivanusec. 🔴#Feyenoord 🔵#OM



👉 There are clubs from the Premier league and Italian Serie A leagues preparing to make an offer of more than 10 million euros for the Croatian player.🇭🇷 pic.twitter.com/fisq5jFXQZ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 28, 2023

Le Feyenoord Rotterdam serait également en course pour l’international croate aux 14 sélections. Tout comme plusieurs clubs anglais et italiens qui prépareraient des offres concrètes et supérieures à 10 millions d’euros. Autant dire que le Dinamo Zagreb se retrouve dans une position très confortable. Il ne sera pas difficile de faire monter les enchères afin d’obtenir la meilleure proposition pour son joueur sous contrat jusqu’en 2026. Pas sûr que l’aspect financier représente le point fort des Marseillais, qui pourront néanmoins compter sur leur attractivité et la perspective de disputer la Ligue des Champions via les tours préliminaires.