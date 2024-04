L'OM attend un miracle pour cet exploit

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Malgré la défaite contre Benfica (2-1) jeudi à l’aller, l’Olympique de Marseille croit en ses chances avant le quart de finale retour de la Ligue Europa. D’autant que les Marseillais pourraient enregistrer deux retours importants jeudi prochain.

L’Olympique de Marseille vient de concéder une cinquième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Et pourtant, les discours sont tous positifs. Malgré le revers à Lisbonne jeudi à l’aller, Jean-Louis Gasset et ses hommes ont de bonnes raisons de croire à une remontée face à Benfica. Sans parler de la ferveur du Vélodrome au retour, les Marseillais pourront s’appuyer sur une fin de match encourageante au Portugal. L’actuel huitième de Ligue 1 a largement rivalisé avec les coéquipiers d’Angel Di Maria.

Le côté droit récupéré ?

Rappelons également que l’Olympique de Marseille, grâce au calendrier aménagé par la Ligue de Football Professionnel, ne jouera pas en championnat ce week-end avant son quart retour de la Ligue Europa jeudi prochain. Enfin, le club phocéen pourrait bien récupérer deux joueurs importants. Blessés à la cuisse pendant la dernière trêve internationale, Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr avancent bien dans leur guérison. A tel point que le staff n’exclut pas leur retour à temps pour ce rendez-vous capital. Nos confrères de RMC évoquent un « petit espoir » pour le latéral et l’ailier qui changeraient totalement le visage d’un couloir droit bricolé par Jean-Louis Gasset depuis quelques rencontres.

Leur présence rendrait l'équipe plus compétitive, tout comme celle du défenseur central Chancel Mbemba, contraint de sortir à la 67e minute à Lisbonne jeudi à cause de douleurs au genou. En revanche, le latéral gauche Quentin Merlin, blessé à la cheville contre Benfica, souffre d’une entorse qui l’éloignera des terrains pendant deux à trois semaines. L’ancien Nantais doit donc déclarer forfait pour le match retour comme Valentin Rongier, Bamo Meïté et Bilal Nadir. Tandis que Pape Gueye, Jean Onana et Ulisses Garcia ne sont pas qualifiés pour la C3.