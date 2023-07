L’OM assomé par le salaire colossal de Ben Yedder

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Wissam Ben Yedder fait partie des pistes explorées par Pablo Longoria pour renforcer l’attaque de l’OM lors du prochain mercato.

Lors de sa conférence de présentation à l’Orange Vélodrome mardi, Marcelino a été très clair, l’Olympique de Marseille va devoir s’activer pour recruter des joueurs en attaque. Et pour cause, le nouveau coach phocéen a pour habitude d’évoluer en 4-4-2. Or pour l’instant, un seul attaquant est présent dans l’effectif de l’OM en la personne de Vitinha, en cruel manque de confiance depuis son arrivée au club il y a six mois en échange d’un chèque de 32 millions d’euros.

Afin d’étoffer les rangs de son attaque, Pablo Longoria est très intéressé par Iliman Ndiaye, qui sort d’une saison pleine en deuxième division anglaise avec 14 buts et 11 passes décisives à Sheffield United, promu en Premier League. L’autre piste chaude de l’Olympique de Marseille mène à Wissam Ben Yedder, en fin de contrat en juin 2024 avec l’AS Monaco. La situation contractuelle de l’international français rend son transfert possible pour une somme raisonnable, d’où l’intérêt des Olympiens sur ce dossier.

Ben Yedder, un salaire XXL difficile à assumer pour l'OM

A en croire les informations de La Provence, le dossier de l’ex-attaquant du FC Séville n’en reste pas moins délicat pour la direction marseillaise. Et pour cause, le quotidien pro-OM affirme que le salaire de Wissam Ben Yedder à l’ASM est « conséquent » et que l’opération n’est pas des plus simples à ficeler. Il y a toutefois un deuxième point positif, outre la fin de contrat imminente de Wissam Ben Yedder.

L'OM a l'occasion unique de réformer le duo Slimani-BenYedder. Le meilleur binôme de 4-4-2 du 21e siècle en L1... pic.twitter.com/40kfjP32u5 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 5, 2023

L’attaquant de Monaco a le même agent que Geoffrey Kondogbia et Amine Harit, deux joueurs de l’effectif marseillais. Les relations seront donc très fluides entre toutes les parties et Pablo Longoria pourrait en profiter pour ficeler un accord au plus vite avec « WBY », par ailleurs courtisé par le Stade Rennais. Reste maintenant à voir comment ce dossier évoluera pour l’OM, qui doit vite se renforcer en attaque alors qu’il disputera le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions le 12 août prochain.