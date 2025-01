L'OM arrive en Italie pour signer un renfort à 10ME

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille ne fera pas des folies lors de ce mercato d'hiver, Roberto De Zerbi ayant trouvé un bon équilibre dans son vestiaire. Mais l'entraîneur italien a tout de même l'intention d'apporter des retouches, et c'est le cas concernant Nicola Zalewski.

L'OM a fini en boulet de canon l'année 2024, et il n'y a pas d'urgence à chambouler un effectif qui a donné satisfaction durant les cinq premiers mois de Ligue 1. Cependant, Pablo Longoria et Mehdi Benatia savent qu'à la fin du championnat, leur équipe doit impérativement être qualifiée pour la prochaine Ligue des champions afin de tenir les engagements financiers prévus avec Frank McCourt. Donc, le président marseillais, qui adore le mercato, a prévu de faire quelques opérations durant ce mois de janvier 2025 et Tuttomercatoweb confirme que du côté de la Serie A, et plus précisément de l'AS Rome, on attend de finaliser une opération avec l'Olympique de Marseille, à savoir le transfert de Nicola Zalewski, le milieu défensif international polonais qui arrive en fin de contrat.

L'OM à fond sur le dossier Zalewski

Journaliste pour le média spécialisé italien, Daniel Uccellieri confirme toujours que « l'Olympique de Marseille est intéressé par le joueur polonais » et que du côté de l'AS Rome, on se prépare au départ dès ce mercato d'hiver de Nicola Zalewski, au point même d'avoir déjà pris des renseignements pour faire venir Cristiano Biraghi à la place du joueur polonais. Dans ce dossier, l'OM souhaite aboutir à un accord d'autant plus rapide que Zalewsi sera libre en juin prochain, et que la Roma ne peut pas se montrer trop gourmande pour le joueur de 22 ans, pur produit du centre de formation du club de la capitale italienne. Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont attendus à Rome pour finaliser l'opération, ajoute le média italien, qui ne voit aucun obstacle majeur concernant ce transfert vers Marseille d'un joueur qui compte 27 sélections avec la Pologne.