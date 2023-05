L'OM arnaqué par le calendrier dans la bataille avec Lens

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le TFC ayant joué et gagné la finale de la Coupe de France samedi, la rencontre contre Lens a été décalée à mardi. Mais la fête a été longue du côté de Toulouse et cela est forcément un avantage pour le club nordiste dans la bataille à distance avec l'OM.

Après la victoire de l’Olympique de Marseille dimanche soir contre Auxerre, le club provençal compte 4 points d’avance sur Lens, où l’équipe d’Igor Tudor se déplacera dimanche prochain dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Mais le RCL aura l’occasion de grignoter un peu de son retard, puisque mardi soir, les Lensois joueront à Toulouse. Et c’est là que du côté de l’OM on doit avoir le sentiment d’être un peu « victime » du calendrier.

Car si en temps normal, s’imposer au Stadium n’est pas simple, il est évident que les festivités qui ont suivi le succès du TFC en Coupe de France vont peser dans les jambes au moment d’affronter une formation lensoise au sommet de sa forme. Ce lundi, en conférence de presse, Philippe Montanier a reconnu que Marseille, et dans une moindre mesure Monaco, pouvaient avoir quelques rancœurs face à ce calendrier.

L'OM dindon de la farce en Ligue 1 ?

L’entraîneur de Toulouse ne l’a pas caché, il comprend que les rivaux de Lens en Ligue 1 puissent se plaindre de cette situation. « Cela nous gêne de jouer si tôt, parce que ce n'est pas très équitable sportivement. Il faut faire attention à l'équité sportive. On aurait préféré jouer mercredi, comme Nantes. Monaco et Marseille doivent être furieux (…) Il y a une certaine fatigue après ce week-end bien sûr. L’état physique est bon, mais la batterie risque d’être un peu à plat », a reconnu Philippe Montanier.

Cependant, Vincent Sierro, le milieu de terrain suisse du TFC a juré que ses coéquipiers et lui n’allaient pas prendre ce match contre Lens par-dessus la jambe : « C’était deux jours magnifiques. J’ai beaucoup crié ! Aujourd’hui on se sent déjà mieux et demain on sera prêts pour le match ! Faut pas se faire de souci, on va jouer le match à 100% et tout faire pour gagner ». Du côté de l’OM on ne demande que cela, même s'il est évident que les joueurs toulousains devront tout de même piocher dans les réserves pour résister à un RC Lens déterminé à recoller à Marseille, avant de dépasser le club phocéen dimanche prochain à Bollaert.