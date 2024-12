L'OM annonce sa règle d'or pour janvier

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

A l’Olympique de Marseille, plusieurs joueurs sont considérés comme indésirables et sont susceptibles de quitter le club cet hiver. La direction phocéenne compte bien compenser chacun de ces possibles départs.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille opérait un immense chantier dans son effectif. De nombreux joueurs de talent ont fait leur arrivée. Pour s’assurer un équilibre financier sain, la direction phocéenne a tenté de faire partir les joueurs indésirables. Problème, certains d’entre eux n’ont accepté aucune offre et sont aujourd’hui considérés comme des boulets par le club. Le mercato hivernal approchant à grands pas, ces joueurs vont de nouveau faire l’objet de sollicitations. Pas d'inquiétude pour les supporters marseillais, le tandem Longoria-Benatia compte compenser chaque départ de l’effectif phocéen.

Chaque départ compensé, l’OM sera actif

De Zerbi a choisi l’OM plutôt que MU, Benatia en est fier https://t.co/lwmGcIm7p8 — Foot01.com (@Foot01_com) December 19, 2024

Selon les informations de RMC Sport, tous les départs au cours du mercato hivernal prochain seront donc compensés par l’achat d’un nouveau joueur. Pablo Longoria a affirmé lors de sa dernière conférence de presse que l’Olympique de Marseille serait actif au prochain mercato. Le but est de s’assurer une qualification en Ligue des champions, un état de fait qui permettrait au modèle économique du club phocéen de prospérer. Avant cela, un rendez-vous en interne est prévu prochainement, entre Roberto De Zerbi, Mehdi Benatia et le président olympien, afin de donner des objectifs clairs et définis au mercato hivernal.

D’un point de vue général, les départs prévus en janvier concernent surtout le secteur défensif. Chancel Mbemba est vivement poussé dehors, mais il s’accroche à ses derniers mois de contrat avec l’OM. S’il a eu sa chance depuis son arrivée l’été dernier, Lilian Brassier est également redirigé vers la sortie. Un prêt avec option d’achat est pressenti, à condition de boucler avant ça son achat définitif et obligatoire de Brest. Même constat pour Bamo Meïté qui ne convainc pas. Avant de compenser ces départs, la direction phocéenne sait toutefois bien qu’elle doit trouver un arrangement pour faire partir ces joueurs. Un secteur défensif en berne qui aura bien besoin d’un coup de neuf.