L’OM active l’improbable piste Sanson !

Par Corentin Facy

Un an et demi après son départ de l’OM pour 15 millions d’euros, Morgan Sanson pourrait quitter Aston Villa cet été.

En janvier 2021, l’Olympique de Marseille réalisait une belle opération en bouclant la vente de Morgan Sanson à Aston Villa pour 15 millions d’euros. Le milieu de terrain français, qui sortait d’une superbe saison sous la houlette d’André Villas-Boas, a profité de sa belle forme pour rejoindre la Premier League. Mais un an et demi plus tard, le bilan n’est pas positif pour Morgan Sanson outre-Manche. Remplaçant à Aston Villa, l’ex-joueur du Mans et de Montpellier pourrait changer d’air lors du prochain mercato. Et selon les informations obtenues par Football Insider, les dirigeants de l’Olympique de Marseille surveillent avec attention la situation de leur ancien joueur. Et il se murmure en Angleterre que Pablo Longoria pourrait passer à l’offensive pour récupérer Morgan Sanson à moindre prix.

L'OM intéressé par un retour de Sanson ?

A en croire le média britannique, Aston Villa ne s’opposera pas au départ de Morgan Sanson contre un chèque de 11 millions d’euros, une somme inférieure au prix auquel l’Olympique de Marseille l’a vendu il y a un an et demi. Pablo Longoria pourrait ainsi être tenté de soumettre une offre à Aston Villa afin de renforcer le milieu de terrain marseillais. D’un point de vue purement sportif, le profil de Morgan Sanson peut coller aux attentes de Jorge Sampaoli, qui réclame de ses milieux de terrain une grande aisance technique et une endurance à toute épreuve, deux des principales qualités de Morgan Sanson. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille, qui a déjà fait revenir des ex tels que Steve Mandanda, Dimitri Payet ou encore Florian Thauvin par le passé, passera officiellement à l’action avec une offre soumise à Aston Villa pour Morgan Sanson dans les semaines à venir. Du côté des supporters, nul doute que cette piste soulèvera un certain nombre de questions.