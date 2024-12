L'OM a un top buteur européen, Longoria refuse de le vendre

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Vivement critiqué pour son rendement peu prolifique depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Elye Wahi a récemment été cité dans des rumeurs l’envoyant à Montpellier. Pablo Longoria dément tout.

A son arrivée à l’Olympique de Marseille, Elye Wahi avait tout pour réussir là où il ne l’avait pas fait à Lens. Titularisé pour le premier match de la saison face à Brest, l’ancien Montpelliérain a inscrit un but et a fait partie d’une large fête (5-1). Mais depuis, ses prestations sont systématiquement décevantes. Outre la première journée de la saison en Ligue 1, il n’a été décisif que lors du déplacement chez son club formateur (1 but, 1 passe décisive). Résultat, il a quasiment perdu toute la confiance que Roberto De Zerbi avait placée en lui au départ. Il n’en fallait pas plus pour l'envoyer déjà loin de Marseille selon la presse. La Provence a évoqué un intérêt du MHSC pour le faire revenir sous la forme d’un prêt. Une rumeur balayée par Pablo Longoria.

« Un départ de Wahi ? Hors de question »

« Un départ de Wahi ? Hors de question. On croit pleinement en lui. Il a le potentiel pour être l’un des meilleurs en Europe à son poste. Je suis sûr qu’il va s’imposer à l’Olympique de Marseille », a déclaré Pablo Longoria dans une conférence de presse organisée ce mercredi pour faire un bilan à la mi-saison. Le président phocéen ne veut pas entendre parler d’un départ de son numéro 9 qui, si l’on s’en tient à ses dires, n’ira nulle part lors du prochain mercato hivernal. Il faut dire qu’avec les 25 millions d’euros dépensés pour l’acheter au RC Lens, la direction marseillaise n’a pas envie de se laisser abattre. A 21 ans, Elye Wahi a encore le temps devant lui pour trouver son rythme de croisière et l'OM compte laisser le temps à son international français espoirs de se développer pour réussir à s'imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi.