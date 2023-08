L'OM a trouvé son attaquant, Longoria tape dans le mille ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Malgré le fait que Montpellier soit ouvert à sa vente, Elye Wahi n'a toujours pas quitté l'Hérault. Le jeune attaquant a pourtant une touche à Francfort mais le club allemand est bloqué par le cas Kolo Muani. Cela pourrait profiter à d'autres clubs comme l'OM.

Elye Wahi quittera t-il Montpellier avant le 31 août prochain ? Cela semblait écrit au début de l'été alors que le jeune attaquant de 20 ans sortait d'une saison à 19 buts en Ligue 1. Son talent n'a pas échappé à l'Europe du football et les prétendants se sont rapidement bousculés : Chelsea, West Ham, Strasbourg et même le PSG. Néanmoins, Montpellier n'a toujours pas lâché son buteur vedette. Même s'il est indispensable au MHSC, le président Laurent Nicollin est ouvert à une vente si et seulement si l'offre financière est à la hauteur de ses espérances.

L'OM prêt à attaquer pour Wahi

Celle-ci n'est pas arrivée, y compris de la part de l'Eintracht Francfort qui est le plus entreprenant dans le dossier. Selon L'Equipe, Montpellier vient de refuser 33 millions d'euros des Allemands. Le MHSC en veut plus mais Francfort ne peut faire mieux à court terme. Tant que Randal Kolo Muani n'aura pas été vendu, il ne sera pas possible pour Francfort d'avancer sur Wahi et d'être plus généreux. Tout bénéfice pour West Ham, annoncé très chaud ces dernières heures, mais aussi pour l'OM selon Mohamed Toubache-TER. L'insider indique que le club phocéen est tout proche de tenter sa chance, quitte à sacrifier une piste solide.

Aucune offre de Francfort pr Wahi pr la simple et bonne raison que tant le dossier Kolo Muani ne sera pas réglé, Francfort ne bougera pas.



Marseille se place depuis 48H (en cas d’un départ) sur le dossier Wahi qui pourrait ds ce cas déclasser un dossier déjà bien bien avancé. — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 12, 2023

« Aucune offre de Francfort pour Wahi pour la simple et bonne raison que tant le dossier Kolo Muani ne sera pas réglé, Francfort ne bougera pas. Marseille se place depuis 48H (en cas d’un départ) sur le dossier Wahi qui pourrait dans ce cas déclasser un dossier déjà bien bien avancé », a t-il posté sur X. On pense d'emblée au dossier Isidore comme victime collatérale de ce changement de stratégie. Si l'option Wahi est tentante et séduisante pour les supporters de l'OM, il faudra réussir à la financer. Cela sera beaucoup plus compliqué que pour le joueur du Lokomotiv Moscou. A voir désormais ce que Pablo Longoria peut sortir de sa manche.