L'OM a tranché, un attaquant de l'Inter Milan arrive

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria a compris que l'Olympique de Marseille avait besoin d'un attaquant supplémentaire. Le patron de l'OM s'est tourné vers l'Inter et a trouvé la perle rare.

Avant même la grave blessure de Faris Moumbagna samedi à Brest, le président de l'Olympique de Marseille avait reconnu qu'il voulait encore un renfort offensif pour venir rejoindre l'effectif de Roberto De Zerbi. Et ce lundi, Josué Cassé révèle que Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont décidé de passer à l'action concernant Martin Satriano, un attaquant international uruguayen bien connu en Ligue 1. En effet, le natif de Montevideo avait été prêté au Stade Brestois par l'Inter Milan, où il a encore trois ans de contrat. La saison passée, Martin Satriano a marqué six buts sous le maillot du club breton, et notre confrère de Footmercato confirme qu'Eric Roy a tenté de faire revenir l'avant-centre de 23 ans, et que Getafe est également entré dans ce dossier, mais que Martin Satriano donne l'avantage à l'OM.

Au début du mois de juillet dernier, la presse italienne affirmait que l'Inter avait proposé à Brest de lui vendre Satriano pour 6 à 7 millions d'euros, confirmant que les Nerazzurri ne comptaient pas réellement sur lui à l'avenir. Du côté de l'Olympique de Marseille, on penche encore une fois pour un prêt avec option d'achat, une méthode de paiement qui permet à Pablo Longoria de ne pas faire exploser le budget de l'OM. S'il signait avec le club phocéen, Martin Satriano serait la doublure d'Elye Wahi, dont les dirigeants marseillais ont décidé de faire le numéro absolu à ce poste d'avant-centre. Nos confrères précisent que tout est encore à faire dans ce dossier entre l'Olympique de Marseille, l'attaquant uruguayen et l'Inter Milan, mais que Longoria a d'excellentes relations avec ces derniers et que cela peut aider à finaliser l'opération.