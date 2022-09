L'OM perd son coup de poker à 20 millions d'euros !

Dans : OM.

Par Marc Verti

À quelques heures de la fin du mercato, l'OM n'abdique pas. Le club phocéen a tenté un énième coup sur le marché des transferts. Malheureusement en vain.

Marseille est déchaîné sur ce mercato estival. Après les arrivées de joueurs confirmés comme Jonathan Clauss, Eric Bailly et Jordan Veretout ou encore la star Alexis Sanchez, l'OM tente de chiper une pépite à un club espagnol. Selon les informations d'Héctor Gómez, Marseille a essayé de recruter le joueur de Valence, Yunus Dimoara Musah et a pris contact avec le club espagnol pour un transfert. Si l'on en croit le journaliste spécialisé sur l'actualité du club Blanquinegros, l'OM était prêt à formuler une offre de 10 à 12 millions d'euros. De son côté, le club de Gennaro Gattuso n'était pas contre un départ de l'ailier américain. Son profil polyvalent a séduit l'OM. Puisque l'année dernière, le joueur de 19 ans a occupé plusieurs postes, pouvant dépanner dans tous les secteurs du jeu. Sur un côté en attaque, en défense, voir même au milieu de terrain.

Valence réclame 20 millions d'euros pour sa pépite

🇺🇸 El @valenciacf recibió un interés del @OM_Officiel que estaba dispuesto a ofrecer 10-12 millones por @yunusmusah8 y dijo no. Mínimo 20 millones



Los franceses finalmente no vienen a por él en esos números pic.twitter.com/xpav2gXWWT — Héctor Gómez (@Generaldepie_) September 1, 2022

Pour s'offrir les services du joueur formé à Arsenal, l'OM devra dépenser 20 millions d'euros pour convaincre les dirigeants espagnols de laisser partir l'international américain (19 sélections). Le marché des transferts se termine ce jeudi soir et ne laisse plus beaucoup de temps à l'OM pour enregistrer une dernière recrue. Pablo Longoria va probablement tenter une dernière fois de faire baisser le prix de Yunus Musah mais il devra plutôt se contraindre à abandonner la piste de l'un des milieux les plus prometteurs du championnat espagnol. Musah aura l'occasion de dévoiler son talent aux yeux du grand public lors de la Coupe du monde au Qatar puisque les États-Unis sont engagés dans le groupe B avec l'Angleterre, l'Iran et le Pays de Galles. De nombreux prétendants vont sûrement s'intéresser à lui après le mondial.