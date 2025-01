L'OM a-t-il bien fait de porter plainte contre RTL ‍?

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Olympique de Marseille a annoncé sa volonté de porter plainte contre RTL pour les propos tenus par sa journaliste Carine Galli.

L’Olympique de Marseille l’avait annoncé au courant de l’automne, après la prise de parole musclée de Mehdi Benatia laissant entendre qu’il y avait un complot contre le club provençal chez les arbitres et ceux qui les désignent, il n’est plus question de laisser passer les attaques contre l’institution. Alors, à l’heure où tout va bien pour la formation sudiste qui marche fort en championnat et réalise de nouveau un mercato ambitieux en plein coeur de saison, il a été demandé à Carine Galli si Pablo Longoria était l’un des meilleurs présidents de l’histoire de l’OM. La journaliste de La Chaine L’Equipe, qui s’exprimait sur RTL pour l’occasion, a sorti la sulfateuse en 45 secondes pour dire tout le mal qu’elle pensait de Longoria, mais aussi de citer sans le nommer Mehdi Benatia pour ses méthodes « sulfureuses ».

L'épisode Papin mis en avant

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 13, 2025

« Longoria a fait de bonnes choses mais je vais vous mettre en avant toutes les mauvaises choses qu’il a faites. Longoria est arrivé en 2020 et il a été nommé président en 2021. Est-ce qu’il a fait gagner des titres à l’OM ? Non et c’est ce qu’on demande à un président. Est-ce qu’il permet à l’OM de réussir toutes ses saisons et de gagner de l’agent ? Absolument pas. Moi, j’ai envie de dire merci McCourt et pas forcément merci Longoria. C’est un club qui est un terminal d’aéroport et ce n’est pas comme ça que j’identifie Marseille. C’est une équipe qui est constamment remodelée. Ce sont des entraîneurs qui ne s’inscrivent jamais dans la durée. C’est un homme qui a choisi comme directeur de football quelqu’un de sulfureux. C’est un homme qui est président de l’OM et une légende du club (Papin ndlr) explique qu’il est menacé dans le cadre de son travail. Ce n’est pas le meilleur président de l’OM, loin de là », a fait savoir la journaliste, qui en avait visiblement gros sur le coeur pour descendre Pablo Longoria ainsi.

L’OM, qui laisse souvent passer les critiques justifiées ou non, a décidé de réagir en portant plainte contre RTL. « Les termes « sulfureux », « menaces » et « pratiques détestables » visant à décrire le prétendu fonctionnement de l’OM sont particulièrement inadmissibles. Regrettant que Marseille soit encore associée à des préjugés nauséabonds et mensongers, l'Olympique de Marseille condamne ces accusations calomnieuses et annonce qu’une plainte en diffamation est déposée », a fait savoir l’OM. A cette action musclée et inhabituelle du club marseillais, les réactions ont été mitigées. Si les supporters apprécient que l’institution soit défendue, d’autres ont souligné que cela allait mettre la lumière sur des propos qui n’avaient pas forcément fait beaucoup de bruit jusqu’à présent. Et si la procédure va au bout, cela remuera tous les problèmes qu’il a pu y avoir ces derniers mois et qui avaient été réglés, notamment concernant Jean-Pierre Papin et ses menaces reçues.