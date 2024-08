L'OM a son Mbappé, c'est Elye Wahi ‍!

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

L’Olympique de Marseille aura été l’un des principaux acteurs du mercato en France, avec plus de 80 millions d’euros de dépenses, dont 25 millions pour recruter Elye Wahi en provenance de Lens. Un joueur qui a éclos tôt et qui, à son âge, a des statistiques affolantes qui rappellent celles d’un certain Kylian Mbappé.

Le marché des transferts a officiellement fermé ses portes dans la plupart des pays européens ce vendredi 30 août à 23h. Après près de trois mois de mercato, les clubs ne sont plus autorisés à renforcer leur effectif. L’Olympique de Marseille a été l’une des formations majeures de cette période estivale avec plus de 80 millions d’euros de dépenses, avec notamment 25 millions d’euros pour recruter Elye Wahi, l’avant-centre de Lens dans le but de pallier le départ d’Aubameyang. Malgré un penalty transformé à Brest lors de l’ouverture du championnat, le joueur formé au MHSC a déjà été critiqué par les supporters de l’OM après ses occasions manquées contre le Stade de Reims le week-end suivant. A sa sortie du terrain, l’attaquant a ainsi été conspué par le Vélodrome. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’à son âge (21 ans), Wahi, qui possède déjà une solide expérience, fait partie des joueurs les plus précoces de l’histoire de la Ligue 1.

Wahi presque sur les mêmes traces que Mbappé

🗣️ Interrogé sur les sifflets du Vélodrome contre Wahi, De Zerbi répond en évoquant la complexité du contexte marseillais : "Au-delà du stade, Marseille est une ville qu'il faut ressentir. Wahi est l'un des joueurs qui voulaient le plus venir à Marseille. Il se comporte bien." pic.twitter.com/4GY7NOvAX4 — RMC Sport (@RMCsport) August 30, 2024

Comme le souligne l’entraîneur de la réserve de Montpellier, Frédéric Garny, seul Kylian Mbappé avait marqué plus de buts en Ligue 1 qu’Elye Wahi à son âge. « Statistiquement, à son âge, dans l'histoire du championnat, seul Kylian Mbappé avait mieux fait. C'est un phénomène de précocité. et le plus fou dans tout, ça c’est qu’il le réalise à Montpellier, pas à Monaco ou Paris », a-t-il affirmé dans les colonnes de La Provence. Depuis le début de sa carrière, Elye Wahi a d’ores et déjà inscrit 42 buts dans le Championnat de France depuis ses premiers pas en 2020/2021, des chiffres que seul le nouveau joueur du Real Madrid avait réussi à dépasser au même âge. Un profil et un potentiel qui ont donc tapé dans l’oeil de Pablo Longoria, persuadé que le joueur peut s’imposer sur la durée à l’OM et ainsi faire oublier l’échec cuisant de Vitinha, qui a été vendu au Genoa seulement un an après son arrivée en provenance de Braga à l’hiver 2023 contre un chèque de 32 millions d’euros. Wahi va devoir prouver à ses supporters que sa première au Vélodrome n’était qu’une période d’acclimatation et qu’il peut devenir le numéro 9 sur la durée que recherchaient ses dirigeants.