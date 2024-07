L’OM a signé une cash machine, l’argent va pleuvoir

Dans : OM.

Roberto De Zerbi n’est pas arrivé tout seul à Marseille. Le nouveau coach de l’OM a débarqué avec sept adjoints, mais a également exigé la signature de son conseiller spécial Giovanni Rossi.

Ancien directeur sportif de Sassuolo et proche de Roberto De Zerbi, Giovanni Rossi sera chargé de faire le lien entre l’entraîneur de l’Olympique de Marseille et la direction, représentée par Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Dans les faits, l’Italien est également un proche du président de l’OM, qu’il a connu il y a quelques années en Italie, et vient donc renforcer le board marseillais. Dans son édition du jour, La Provence fait un zoom sur Giovanni Rossi et détaille le rôle de ce dernier à Marseille. Le quotidien local rappelle que ce dernier n’est pas le nouveau directeur sportif de l’OM car dans les faits, ce rôle revient à Mehdi Benatia, conseiller de Pablo Longoria.

« Quand tu es coach, c'est difficile. Les journées ne finissent jamais, tu as plein de choses à t'occuper. Giovanni va m'aider dans les rapports avec Pablo et Medhi, servir de trait d'union avec la direction. Je sais ce qu'il peut m'apporter surtout pendant cette première saison » révélait Roberto De Zerbi lors de sa conférence de presse de présentation il y a quelques jours au Vélodrome. Le mercato est un thème que Giovanni Rossi apprécie particulièrement et même s’il ne sera pas le directeur sportif de l’OM, son réseau et son savoir-faire va grandement aider le club phocéen. Cela ne fait aucun doute, d’autant que La Provence rappelle à quel point Giovanni Rossi peut devenir une véritable machine à cash.

Giovanni Rossi, la nouvelle arme fatale de l'OM

A Sassuolo, il a réalisé de belles plus values sur Manuel Locatelli (acheté 14ME, revendu 36ME), Gianluca Scamacca (4ME-39ME), Matteo Politano (8ME-21ME), Davide Frattesi (14ME-29ME) ou encore Merih Demiral (8ME-20ME). En s’attachant les services de ce dirigeant spécialiste du mercato, l’Olympique de Marseille augmente donc ses chances de réaliser de belles affaires sur le marché des transferts. Critiqué pour son manque de savoir faire au niveau des ventes ces dernières années, le club phocéen veut se débarrasser de cette réputation et a d’ailleurs commencé à le faire en vendant très bien Vitinha (16ME), Ndiaye (20ME) et bientôt Sarr (15ME) lors de mercato estival. Avec un dirigeant tel que Giovanni Rossi pour épauler Pablo Longoria et Mehdi Benatia, on peut désormais s’attendre à voir de très jeunes joueurs à fort potentiel débarquer à Marseille, avec l’objectif de les revendre deux à trois fois plus chers d’ici quelques années.