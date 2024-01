L'OM à la lutte avec Séville pour une ancienne pépite US

Dans : OM.

À la recherche d'un milieu de terrain avec un profil polyvalent, l'Olympique de Marseille piste un joueur américain, dont la cote est importante sur le marché des transferts puisque le FC Séville est également présent dans le dossier.

En discussion avec Lucien Agoumé ou encore Josh Doig, l'OM poursuit sa quête pour renforcer son effectif cet hiver. La première piste a finalement rejoint le FC Séville qui compte encore faire de l'ombre au club de la cité phocéenne sur le mercato. Car à en croire les informations de Sky Sports Germany, Marseille s'intéresse à Giovanni Reyna, tout comme les dirigeants du club andalou. Le média allemand affirme que les deux clubs se sont récemment renseignés auprès du Borussia Dortmund afin d'obtenir les services de l'international Américain (23 sélections) pour un prêt jusqu'à la fin de la saison. Les deux clubs vont une nouvelle fois être en concurrence sur le dossier d'un milieu de terrain.

Séville et l'OM foncent sur Giovanni Reyna

Présenté comme un grand espoir du football américain et un futur cadre du Borussia Dortmund, Giovanni Reyna est actuellement dans une impasse. Le joueur de 23 ans a du mal à revenir à son meilleur niveau et n'entre plus dans les plans d'Edin Terzić qui n'apprécie pas sa faible contribution défensive d'après la presse allemande. Formé à New York City FC, notamment par Patrick Vieira, Giovanni Reyna n'a disputé que onze matchs cette saison, pour aucun but inscrit et aucune passe décisive délivrée. Lui qui était si prometteur à ses débuts avec le BVB est de moins en moins tranchant. Les Borussen pourraient accepter de laisser partir le joueur en prêt jusqu'à la fin de la saison, alors que Jadon Sancho vient de faire son retour pour six mois en Bundesliga. Reste à savoir si l'OM arrivera cette fois à se montrer plus persuasif que le FC Séville.