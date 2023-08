L’OM à l’agonie sans Alexis Sanchez, Longoria doit agir

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Libre comme l’air depuis le 30 juin, Alexis Sanchez semble de plus en plus loin de prolonger son contrat avec l’OM, où il a terminé meilleur joueur et meilleur buteur la saison dernière.

Pièce maîtresse de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Alexis Sanchez entretient toujours le flou au sujet de son avenir. Libre depuis un mois et demi, l’international chilien est annoncé partout en Europe, de l’Inter au FC Barcelone en passant par Galatasaray et parfois à Marseille. Mais la réalité, c’est que les supporters de tous ces clubs n’ont aucune idée d’où jouera El Nino Maravilla la saison prochaine. Et cela commence à en irriter plus d’un notamment du côté de Marseille, où le manque d’Alexis Sanchez s’est terriblement fait ressentir face au Panathinaïkos mercredi en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Malgré un recrutement ambitieux en attaque avec Ndiaye, Aubameyang et Sarr, l’OM ne peut tout simplement pas se passer d’un cador tel que l’est Alexis Sanchez selon Delio Onnis, ancien grand attaquant de Ligue 1, auteur de 45 buts avec Reims, 223 buts avec Monaco, 73 buts avec Tours et 40 buts avec Toulon entre 1971 et 1986. Son avis sur la question est bien tranché.

« Le départ de Sanchez est une perte fondamentale pour Marseille. Les supporters se lassent de terminer troisièmes, quatrièmes, cinquièmes… Ils veulent un titre, c’était aussi l’objectif d’Alexis Sanchez. Les supporters de l’OM veulent gagner la Ligue 1, c’est un public très exigeant. J’ai été surpris par la saison de Sanchez à Marseille, je ne pensais pas qu’il ferait une si belle saison. Je ne le voyais plus aussi motivé mais au fil de la saison, je l’ai vu très impliqué dans l’équipe » estime le spécialiste avant de conclure.

Alexis Sanchez, un départ désastreux pour l'OM

« Il a montré qu’il pouvait encore performer dans les meilleurs championnats européens. Il a le physique pour effectuer encore une ou deux saisons en pleine forme » a analysé dans des propos relayées par Minutod.com l’ancien buteur chevronné du championnat de France, pour qui le départ d’Alexis Sanchez est une perte désastreuse pour l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria arrivera à réaliser un nouveau tour de magie en faisant revenir le Chilien en Provence. Il faut bien le dire, cette fois, même le président espagnol ne semble pas en mesure de pouvoir inverser la tendance.