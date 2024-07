L'OM fait une offre pour cet attaquant vedette ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pierre-Emile Höjbjerg étant arrivé dimanche soir à Marseille, l'OM peut se tourner vers son autre dossier chaud du moment, celui du successeur d'Aubameyang. Et Pablo Longoria est déjà passé à l'action avec une offre précise.

Le week-end a été bouillant pour les supporters de l'Olympique de Marseille puisque 24 heures après l'annonce de la venue de Pierre-Emile Höjbjerg, le joueur de Tottenham a posé ses valises dans la cité phocéenne. Désormais, la nouvelle priorité du duo Longoria-Benatia est de trouver un nouveau buteur, même s'il sera difficile de trouver un joueur aussi efficace que Pierre-Emerick Aubameyang, lequel a finalement cédé aux sirènes saoudiennes. Mais les dirigeants de l'OM sont déjà au travail et ils ont même déjà une priorité absolue, et c'est encore un joueur de Premier League. En accord avec Roberto de Zerbi, qui valide les noms qui lui sont soumis, le club phocéen a décidé de recruter Eddie Nketiah. L'attaquant de 25 ans d'Arsenal avait déjà été dans le collimateur, mais jamais l'OM ne s'était positionné auprès des Gunners. Mais cette fois, une offre va partir de Marseille vers Londres.

L'OM veut encore frapper mort au mercato

C'est Mathieu Grégoire qui le révèle dans L'Equipe, Pablo Longoria veut recruter Eddie Nketiah et le président de l'OM « travaille sur une proposition de prêt payant avec option d'achat obligatoire, comme pour Brassier et Höjbjerg. » Une formule de financement à crédit qui a donc déjà fonctionné lors de ce mercato, et sachant les bonnes relations que l'Espagnol a avec Mikel Arteta et les responsables d'Arsenal, il se pourrait bien que les Gunners acceptent de laisser partir un joueur sur lequel le manager du vice-champion d'Angleterre ne compte plus trop. Si l'Olympique de Marseille réussit à convaincre Arsenal, alors le duo Greenwood-Nketiah pourrait faire rêver le Vélodrome et attirer le regard des fans anglais vers l'OM, en passe de réaliser un mercato assez ahurissant alors même qu'il reste plus d'un mois durant ce marché estival 2024.