L'OM a failli faire revenir un chouchou du Vélodrome

Par Mehdi Lunay

Pablo Longoria n'a pas ménagé ses efforts pour renforcer à moindre coût l'effectif de Jorge Sampaoli. Outre les arrivées de Sead Kolasinac et Cédric Bakambu, l'OM voulait un latéral quitte à recruter un ancien de la maison.

Depuis son arrivée au poste de président de l'OM, Pablo Longoria a souvent montré sa capacité à recruter malin et pas cher. Avec son réseau, très étoffé dans la péninsule ibérique notamment, il a rapidement charmé les supporters marseillais et contenté son entraîneur Jorge Sampaoli. Cet hiver, il devait combler les manques de l'effectif olympien à moindre coût mais n'aura pas réussi à accomplir sa mission à 100%. S'il a bien attiré un attaquant avec Cédric Bakambu et un arrière gauche avec le Bosnien d'Arsenal Sead Kolasinac, il lui manque un arrière droit qu'il aura espéré jusqu'au bout du mercato hivernal.

Sakai était une sérieuse option pour l'OM

Le président olympien a sondé le latéral japonais en vue d'un éventuel retour au mercato hivernal. Si le come-back n'a finalement pas eu lieu, question de timing, la porte n'est pas fermée pour l'été prochain

Le journal La Provence révèle ainsi que l'OM avait dans l'idée de rapatrier Hiroki Sakai dans la cité phocéenne. Le latéral japonais est pourtant parti l'été dernier après cinq années à l'OM et un statut de coqueluche des supporters marseillais, notamment après son but lors du 5-2 face à Leipzig en Ligue Europa 2018. Depuis, Sakai était revenu au Japon et joue avec Urawa Red Diamonds dans le pays du soleil levant. Mais, le départ d'Amavi à Nice, a poussé les Marseillais à réfléchir à un retour. Une option qui convenait à tous, que ce soit Pablo Longoria, Jorge Sampaoli, Hiroki Sakai et les finances olympiennes qui devront affronter en fin de saison la DNCG. Mais, cela n'a pas abouti car les négociations ont débuté bien trop tard. Un problème de timing qui peut laisser des regrets puisque l'OM n'aurait pas craché sur un joueur de plus dans son effectif limité et que le dossier semblait facilement réalisable.