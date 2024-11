L’OM a du mal, Rabiot appelle Pogba à l’aide

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Libéré de son contrat par la Juventus Turin, Paul Pogba pourra choisir sa future équipe. On parle notamment d’un intérêt de l’Olympique de Marseille où Adrien Rabiot serait ravi de l’accueillir. L’ancien Parisien se verrait bien évoluer aux côtés d’un joueur aussi talentueux.

Malgré les rumeurs, Paul Pogba ne devrait pas s’exiler. Le milieu libéré de son contrat par la Juventus Turin a des touches en Arabie Saoudite et en Major League Soccer. Mais après la réduction de sa suspension pour dopage, passée de quatre ans à 18 mois, le Français espère rebondir dans l’un des cinq principaux championnats européens. Ce critère donne forcément un avantage à l’Olympique de Marseille.

Nota della società — JuventusFC (@juventusfc) November 15, 2024

Depuis plusieurs semaines, le club phocéen est cité parmi les possibles destinations de Paul Pogba, notamment en raison de ses échanges amicaux avec le conseiller sportif Medhi Benatia. Le futur directeur sportif peut représenter un argument pour l’ancien joueur de Manchester United. Tout comme Adrien Rabiot qui lui a lancé un appel du pied en conférence de presse. « Oui, je lui conseillerais de venir à Marseille, a déclaré le milieu de l’OM ce vendredi. Parce que Paul est un joueur de talent. S'il retrouve toutes ses capacités physiques et qu'il est bien dans sa tête, il reste un top joueur. »

Rabiot s'y voit déjà

« Cela fait un moment qu'il n'a pas joué, donc évidemment ce serait compliqué pour lui de retrouver tout de suite un niveau élevé. Mais moi je suis venu à Marseille parce que je crois en ce projet, et je pense que le coach est super. Alors, bien sûr, si des joueurs du talent de Paul Pogba étaient intéressés par l'idée de rejoindre l'OM, je n'aurais que du positif à leur dire. Dons si c'est ça la question, bien sûr que je lui conseillerais de venir. Parce que j'ai aussi envie de jouer avec les meilleurs joueurs », a conclu Adrien Rabiot, prêt à former un redoutable trio avec Paul Pogba et Pierre-Emile Hojbjerg au milieu.