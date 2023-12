L'OM a dépensé 8ME pour un joueur fantôme

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM a lâché la première place de son groupe en Ligue Europa jeudi à Brighton. Les Marseillais ont souffert physiquement face aux Anglais, notamment dans les duels. Un joueur symbolise cette impuissance marseillaise : Azzedine Ounahi.

Leader de son groupe de Ligue Europa depuis plusieurs journées, l'OM a finalement cédé son dû dans les dernières minutes du dernier match à Brighton jeudi soir. De quoi donner des regrets aux Marseillais, lesquels ont frappé deux fois sur les poteaux. Néanmoins, sur la copie globale de ce match, on ne peut pas dire que les Anglais aient réellement volé leur succès. Les Seagulls ont dominé les débats, conservant le ballon 62% du temps. Surtout, ils ont souvent pris le dessus sur les joueurs phocéens dans les duels. Cela leur a permis de revenir très souvent dans la surface de Pau Lopez.

Ounahi, trop tendre pour l'entrejeu de l'OM

Dans ce milieu marseillais trop gentil, un homme a retenu l'attention de Daniel Riolo : Azzedine Ounahi. Le Marocain a perdu énormément de duels et il est clairement le point faible du onze de l'OM jeudi selon le journaliste de RMC. Pire que cela, Riolo juge Ounahi trop faible physiquement sur l'ensemble de la saison. L'OM a besoin de milieux plus en accord avec le football moderne qu'Ounahi selon lui.

⚪🔵 @DanielRiolo : "Physiquement, Ounahi n'est pas assez costaud. Les joueurs comme ça n'existent plus aujourd'hui." #RMClive pic.twitter.com/fy5j8RrA7p — After Foot RMC (@AfterRMC) December 14, 2023

« Ounahi n’est pas assez costaud. Il nous a éclaté aux yeux pendant la Coupe du monde, mais ce n’est pas le même niveau que le football de club et la configuration des matchs n’est pas la même. Il y a des gens qui ont du mal avec ce discours, mais il n’est pas assez costaud physiquement et cela n’existe plus dans le football moderne. Ne pas s’en rendre compte est une erreur. Il n’est vraiment pas bon depuis le début de la saison. Depuis qu’il est arrivé à l’OM, c’est le désert », a t-il lâché sèchement dans l'After Foot. Dans ces conditions, deux solutions s'offrent à Gennaro Gattuso : adopter un jeu plus offensif pour l'OM ou demander le recrutement d'un milieu plus costaud en janvier.