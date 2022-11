L'OM a 90 minutes pour aller chercher 19 millions d'euros

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ce mardi au Vélodrome, l’OM joue « le match de l’année » selon Igor Tudor, en Ligue des Champions contre Tottenham. Pour le comptable également.

Les yeux des observateurs du football français sont rivés sur Marseille, à l’affût d’un exploit majuscule de l’Olympique de Marseille. Bien mal embarqué en Ligue des Champions, l’équipe d’Igor Tudor s’est donnée le droit de rêver grâce à ses deux victoires face au Sporting Portugal. Ce mardi au Vélodrome, ils jouent la « finale » du groupe, le « match de l’année » selon l’entraîneur croate de l’OM. En cas de victoire contre Tottenham ce mardi au Vélodrome, l’Olympique de Marseille sera qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, peu importe le résultat du match entre le Sporting et Francfort. Au-delà de l’enjeu sportif, les enjeux financiers autour de cette rencontre au sommet sont colossaux. Dans son édition du jour, L’Equipe nous apprend qu’il s’agit d’un choc à 19 millions d’euros pour Marseille. Un match crucial donc pour Pablo Longoria et Frank McCourt.

Le pactole pour l'OM en cas de victoire

Selon les informations recueillies par le quotidien national, l’Olympique de Marseille percevrait 2,8 millions d’euros de prime UEFA en cas de succès face à Tottenham et un bonus de qualification de 9,6 millions d’euros en cas de qualification pour les 8es de finale. Il faut ensuite ajouter à cela les recettes billetteries qui s’approcheraient des 3 millions d’euros ainsi que les revenus des droits TV et de sponsoring, soit près de 4 millions d’euros. Au total, c’est donc 19 millions d’euros qui pourraient entrer dans les caisses mais qui dépendent en grande partie d’une victoire face aux Spurs ce mardi et d’une qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Igor Tudor a donc bien raison, il s’agit incontestablement du match de l’année pour le club phocéen, dont les supporters vont répondre présent afin de pousser l’OM malgré la passe difficile du club phocéen, qui reste sur cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues.