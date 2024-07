L'exil écarté, Ounahi devient un casse-tête pour l'OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Absent des plans du coach Roberto De Zerbi, Azzedine Ounahi se retrouve poussé vers la sortie. L’Olympique de Marseille aimerait profiter de ses touches dans le Golfe pour l’y expédier au plus vite. Mais le milieu de terrain refuse de céder sous la pression de ses supérieurs.

Les rumeurs étaient apparemment fausses. Pour convaincre Azzedine Ounahi (24 ans) de s’exiler au Qatar, le conseiller Medhi Benatia n’est pas allé jusqu’à le menacer de le mettre au placard. Il n’empêche que l’Olympique de Marseille tente bien de pousser son milieu de terrain vers la sortie. Même s’il suivait ses performances en tant que manager de Brighton, Roberto De Zerbi ne compte pas sur l’international marocain.

L’entraîneur marseillais s’est entretenu avec le joueur et la direction avant de parvenir à cette conclusion. Lui qui espère l’arrivée de deux milieux supplémentaires après celle d’Ismaël Koné. D’abord hésitant, Azzedine Ounahi semble maintenant prêt à partir, indique le journal L’Equipe. Du moins s’il reçoit une offre convenable à ses yeux. Le club qatari d’Al-Sadd a formulé une offre et les Saoudiens d’Al-Ettifaq ont pris la température. Mais le Lion de l’Atlas, intéressé par un départ dans le Golfe l’été dernier, avant l’intervention de son ancien agent Medhi Benatia pour l’en dissuader, n’est plus aussi emballé.

Ounahi veut rester en Europe

En cause, la pression de la Fédération marocaine de football qui lui conseille de rester en Europe. Le conseiller du président Pablo Longoria, maintenant ouvert à son exil, doit donc changer de stratégie. L’Olympique de Marseille lui cherche une destination séduisante dans les quatre principaux championnats européens. Reste à savoir si les recherches du club phocéen aboutiront à une offre concrète et suffisamment élevée. Azzedine Ounahi est certes indésirable, mais ses dirigeants espèrent tout de même récupérer une douzaine de millions d’euros pour son transfert.