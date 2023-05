L'arbitre d'OM-Angers changé pour éviter les polémiques

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après la victoire de Lens contre Reims, l'Olympique de Marseille a l'obligation de battre Angers, lanterne rouge de Ligue 1, dimanche au Vélodrome. Un match où l'arbitrage sera observé suite aux polémiques du match Lens-OM.

C’est un turnover qui est passé inaperçu partout ou presque, mais il y a eu du changement au dernier moment dans la désignation des arbitres pour certains matchs de Ligue 1 au menu de cette 35e journée de championnat. Ainsi, Clément Turpin, pris dans la polémique du week-end dernier à Lens, n’arbitrera pas Clermont-OL ce dimanche, et sera remplacé par Ruddy Buquet. Mais c’est du côté de l’Olympique de Marseille que l’on a constaté un changement de dernière minute, et on pense que cela n’est probablement pas le hasard.

En effet, si la commission de désignation des arbitres avait dans un premier temps envoyé Thomas Léonard pour diriger le match entre l’OM et le SCO Angers, c’est finalement Benoit Millot, récent arbitre de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse, qui sera au sifflet pour cette rencontre de Ligue 1 qui sur le papier ne paraît pas très compliquée à gagner pour l'équipe d'Igor Tudor. Mais il ne faudra pas se rater, Lens ayant repris de l'avance après son difficile succès contre Reims.

L'OM a tapé du poing sur la table

La Provence explique que ce changement est clairement lié à la grosse polémique d’OM-Lens et le communiqué marseillais qui a suivi. « La commission fédérale de l'arbitrage de la Fédération française de football a changé son fusil d'épaule (...) Ce sera finalement Benoit MiI­lot qui officiera au sifflet pour ce match de la 35e journée de Ligue 1. un choix qui se veut stratégique après les polémiques du week-end dernier entou­rant le choc Lens-OM (2-1). La commission a en effet estimé qu'il valait mieux choisir un arbitre expérimenté pour diriger la partie », précise le quotidien régional. Cette saison, Benoît Millot a notamment arbitré le match OM-Lens le 22 octobre 2022, les Sang et Or s’étaient alors imposés 1 à 0 dans un Vélodrome archi-comble et cette victoire avait permis aux Nordistes de passer provisoirement en tête de la Ligue 1.