Lens domine Reims, l'OM enrage encore contre l'arbitre

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'OM comptaient sur une contre-performance de Lens ce vendredi soir face à Reims. Dans un match où les faits de jeu ont été nombreux, la colère marseillaise est montée sur les réseaux sociaux après la victoire lensoise (2-1).

Deux penalties, une expulsion, la VAR utilisée deux fois, dont une fois pour annuler un penalty accordé à Reims suite à une simulation de Balogun, Jérome Pignard, qui arbitraire le match Lens-Reims ne s'est pas ennuyé ce vendredi soir. Mais au final, les Lensois se sont imposés (2-1) et ont donc la certitude de rester à la deuxième place du classement de Ligue 1 quoique fasse l'OM dimanche contre Angers. Sur Twitter, certains supporters de l'Olympique de Marseille sont montés dans les tours, toujours convaincus que l'arbitrage favorise Lens une semaine après le but refusé à Alexis Sanchez. « Ça fait quand même deux matchs d'affilée offert par l'arbitrage », « Une nouvelle fois l'arbitre ne voit rien sur la main de Médina. Comme la semaine dernière avec la main de Fofana », « Lens n'a absolument rien fait du match, Reims l'a perdu tout seul. Ils ont niqué des situations énormes tout le match, et ont relancé Lens en leur donnant un péno où il n'y avait aucun danger. On va finir 3ème. », « La chance a choisi son camp cette saison. Et pas que… les arbitres aussi visiblement ! Bravo la LFP pour ce simulacre de fin de saison ! Avec le match de ce soir, je pense qu’on va manger un petit 1-0 ctre Angers dimanche (reprise volée 45 m ou penalty of course!) », les messages se sont multipliés pour se plaindre. Du côté des fans lensois, plutôt chambreurs, certains attendaient désormais « un communiqué de l’OM »