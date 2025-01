L’Ajax accepte son départ, Brobbey s’éloigne de l’OM

Confronté au départ imminent d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort, l’Olympique de Marseille tente de recruter un nouvel attaquant. L’international néerlandais Brian Brobbey fait partie des pistes étudiées. Mais sauf revirement de situation, l’avant-centre de l’Ajax Amsterdam se dirige plutôt vers l’Angleterre.

Une fois de plus, l’Olympique de Marseille repart à la recherche d’un attaquant. Le club phocéen a déjà perdu confiance en Elye Wahi qui va rejoindre l’Eintracht Francfort seulement quelques mois après son arrivée l’été dernier. Un pari perdant pour le club phocéen qui va néanmoins récupérer 26 millions d’euros (hors bonus) dans cette opération. Autant dire que le président Pablo Longoria a de quoi financer le recrutement d’un nouveau buteur. Il pourrait à nouveau s’agir d’un jeune talent prometteur et susceptible de rapporter une plus-value dans les années à venir.

Outre la piste prioritaire qui mène à Santiago Giménez (23 ans, Feyenoord Rotterdam), l’Olympique de Marseille s’intéresse également à Brian Brobbey. L’attaquant qui fêtera ses 23 ans la semaine prochaine n’est pas un titulaire indiscutable à l’Ajax Amsterdam. Cette saison, l’international néerlandais (7 sélections) sous contrat jusqu’en 2027 a débuté environ la moitié des matchs de son équipe en Eredivisie. Ses dirigeants ont donc ouvert la porte à un départ, mais à certaines conditions qui ont peut-être refroidi les Marseillais.

Ajax not willing to allow Brobbey to leave on loan without a sizeable obligation included in the deal. Talks ongoing. https://t.co/wKL9H9yUPf