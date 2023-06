Kolasinac confond l’OM et la banque de France, ça coince

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Auteur d’une belle saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Sead Kolasinac arrive lui aussi en fin de contrat. Mais alors est-ce que le défenseur bosnien va rester en prolongeant ? Rien n’est moins sûr…

Le 1er juillet n’a jamais été aussi proche, et plusieurs joueurs du club phocéen sont en passe d’intégrer la liste des joueurs libres. Si l’OM fait tout actuellement son possible pour boucler la prolongation de contrat d’Alexis Sanchez, sa priorité numéro une sur ce début de mercato, Pablo Longoria tente aussi de garder Sead Kolasinac. Débarqué gratuitement en provenance d’Arsenal en janvier 2022, le défenseur polyvalent, capable de jouer dans l’axe comme à gauche, s’est vite imposé comme un titulaire sous les ordres de Jorge Sampaoli puis d’Igor Tudor la saison passée. Désormais, le joueur de 30 ans ambitionne de briller à nouveau avec Marcelino comme coach. Sauf que pour l’instant, le Bosnien est plus proche de la sortie qu’autre chose.

Kolasinac veut un salaire de star, Longoria refuse



Selon L'Équipe, l'OM recherche 3 latéraux. 2 à gauche si Kolašinac ne prolonge pas, 1 seul s'il prolonge. Il est toujours en discussion avec la direction. A droite, on recherche un suppléant à Clauss.



Visiblement on ne compte pas sur le retour de Lirola#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/B38xOVTCX0 — Fabien (@Beye13) June 28, 2023

En discussions avec Pablo Longoria depuis plusieurs semaines maintenant, Kolasinac n’a toujours pas paraphé de nouveau bail. Tout simplement parce que l’ancien défenseur de Schalke 04 a des exigences financières bien trop élevées. D’après les informations du journaliste Sébastien Denis, Kolasinac réclame effectivement un salaire de star que Longoria n’est pas prêt à lui offrir, surtout en cette période où Frank McCourt réclame des comptes à son président. Autant dire que ce dossier est actuellement au point mort, l’accord entre les deux parties étant encore loin. Alors que la reprise de l’entraînement approche à grands pas, Longoria pourrait vite changer son fusil d’épaule en allant recruter un défenseur central gaucher sur le marché des transferts. À moins que Marcelino veuille absolument conserver Kolasinac…