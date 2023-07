Kolasinac a trahi l'OM, il confirme tout

Arrivé en fin de contrat à l'Olympique de Marseille, Sead Kolasinac a refusé les offres de Pablo Longoria. La raison est désormais connue, il va signer jeudi avec l'Atalanta Bergame.

Libéré par Arsenal en janvier 2022, Sead Kolasinac s’était aussitôt engagé avec l’OM avec un contrat s’achevant le 30 juin dernier. Mais, malgré plusieurs contacts avec son agent, et des offres de renouvellement, Pablo Longoria a appris avec stupéfaction que le défenseur international bosnien de 30 ans avait déjà trouvé un club pour la saison prochaine. Ce mercredi, plusieurs journalistes italiens confirment que Sead Kolasinac est attendu jeudi à Bergame afin de passer sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat avec le club de Serie A qui jouera l'Europa League la saison prochaine.

Atalanta will sign both Sead Kolasinać and Mitchel Bakker — agreements are completed. ⚫️🔵✅ #transfers



Kolasinać joins as free agent to be left CB in three back defense; Bakker will join as LBW, medical booked for both. pic.twitter.com/v8Li3ONoQB