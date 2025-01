Kevin Danso à l'OM, ce mois de janvier devient fou

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'arrivée récente d'un défenseur central de premier plan n'a pas freiné l'Olympique de Marseille, qui attaque le RC Lens pour Kevin Danso.

Le RC Lens a décidé de fermer les vannes concernant les départs lors de ce marché des transferts, alors qu’il a perdu Brice Samba et va voir Abdukodir Khusanov rejoindre Manchester City dans les prochains jours. Will Still a prévenu qu’il ne faudrait plus de départs dans son arrière-garde, sous peine de vivre une deuxième partie de saison très compliquée. Mais encore faut-il que ses joueurs soient sur la même longueur d’ondes, alors que le projet lensois est de plus en plus flou et que des ventes sont nécessaires pour équilibrer les comptes. Partant l’été dernier avant d’échouer à sa visite médicale à l’AS Roma, Kevin Danso a depuis repris le chemin des terrains. Il reste un solide défenseur de Ligue 1, au point d’avoir tapé dans l’oeil de Roberto De Zerbi.

L'OM est chaud pour renforcer sa défense

Mason récompensé 🥇



Décisif avec 2️⃣ buts cruciaux, 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱 remporte le trophée UNFP du joueur du mois de décembre de @Ligue1 🏆



Félicitations Mason 👏 pic.twitter.com/z2mOZsWBAY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 12, 2025

Selon TF1, l’entraineur de l’OM a mis un coup de coude à son président en lui montrant le défenseur central autrichien, demandant à ce qu’il soit recruté cet hiver si la possibilité existait. « Lens souhaite garder Kevin Danso, mais l’OM fait partie des clubs qui apprécient le profil du défenseur. Marseille recrutera en défense si départ dans ce secteur », a livré Saber Desfarges, qui fait bien évidemment référence au départ souhaité de Lilian Brassier, mais aussi celui de Bamo Meité. Marseille va donc tenter sa chance, alors que De Zerbi a bien fait savoir qu’il comptait encore avoir des renforts en défense, dans l’axe comme sur les côtés, malgré la signature de Luiz Felipe la semaine dernière. Nul doute que le RC Lens s’opposera sur le principe à ce transfert, même s’il faudra voir ce qu’il en sera à la fin du mois de janvier, sachant que la forme actuelle de l’OM peut faire saliver le défenseur autrichien de 26 ans, pour qui Lens vient de refuser une offre de 20 millions d’euros de la part de Fenerbahçe. Le prix estimé risque donc d'être très élevé, même cela ne fait pas peur à Pablo Longoria ces derniers mois.