Karsdorp vers l’OM, la Roma élimine l’OL

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie par l’entraîneur José Mourinho, le Néerlandais Rick Karsdorp intéresse notamment Lyon et Marseille. Mais le club phocéen semble prendre l’avantage en raison des exigences de la Roma pour le transfert de son latéral droit.

Il n’y aura sans doute pas de rebondissement pour Rick Karsdorp. En froid avec José Mourinho, le latéral droit devrait bien quitter la Roma cet hiver. Rappelons que le Néerlandais s’était attiré les foudres de son entraîneur après le match nul contre Sassuolo (1-1) le 9 novembre dernier. Le coach portugais n’avait pas du tout apprécié l’état d’esprit de son joueur fautif sur le but encaissé en toute fin de rencontre.

Il Messaggero : Rick Karsdorp serait déprimé et presque choqué après les accusations de José #Mourinho, causant la rupture totale avec la Roma. Le joueur est à Amsterdam et aurait été pris en charge par un psychologue. Au club, personne n'y croit malgré un médical. pic.twitter.com/cTflXl3usC — GuillaumeMP (@Guillaumemp) November 23, 2022

Alors face aux médias, le Special One avait annoncé qu’il ne comptait plus sur Rick Karsdorp, publiquement invité à faire ses valises pendant le mercato hivernal. Plusieurs clubs y voient donc l’opportunité de réaliser une belle affaire. En plus de la Juventus Turin, Marseille et Lyon se verraient bien accueillir le Romain de 27 ans. Mais selon les informations d’Il Tempo, ces trois prétendants ont d’abord été recalés après leur offre de prêt. La Roma privilégie un transfert définitif de son indésirable sous contrat jusqu’en 2025. Et réclamerait entre 10 et 12 millions d’euros.

L'OM en pole

Apparemment, le montant demandé a déjà refroidi la Juventus Turin qui ne serait plus intéressée. On peut aussi imaginer que l’Olympique Lyonnais ne compte pas investir une telle somme en janvier. Car de son côté, La Gazzetta dello Sport place l’Olympique de Marseille en pole sur ce dossier. Pas sûr que le club phocéen soit en mesure de répondre aux exigences de la Roma. En tout cas, il semble que le vice-champion de France soit actuellement la destination la plus probable pour Rick Karsdorp, qui viendrait concurrencer le piston droit Jonathan Clauss à un poste où Issa Kaboré ne donne visiblement pas satisfaction.