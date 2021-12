Kamara bradé par l'OM, Sampaoli s'y prépare

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM au mois de juin, Boubacar Kamara entretient toujours le flou sur son avenir alors que se profile le mercato d’hiver.

L’épineux dossier Boubacar Kamara va-t-il gâcher les fêtes de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli ? En fin de contrat avec son club formateur en juin prochain, le milieu défensif de l’Olympique de Marseille n’a toujours pas répondu aux trois offres de prolongation de contrat soumises par son président Pablo Longoria. Financièrement, l’OM ne s’est pourtant pas moqué de Boubacar Kamara en lui proposant de devenir le plus gros salaire du club, devant Milik, Gerson, Mandanda ou encore Payet. Mais à ce stade de la saison, « Bouba » comme il est affectueusement appelé par ses coéquipiers, hésite toujours. Dans ce dossier délicat, Jorge Sampaoli s’attend à tout. Y compris aux pires situations, comme le rapporte La Provence dans son édition du jour…

Sampaoli se prépare à perdre Kamara en janvier

Le quotidien local affirme que Jorge Sampaoli se prépare notamment à un départ précipité de Boubacar Kamara dès le mois de janvier, ce qui permettrait à l’Olympique de Marseille de récupérer un chèque même si celui-ci sera mince au vu de la situation contractuelle de Kamara, et cela malgré son incroyable potentiel. Interrogé par Prime Video après le match nul de l’OM contre Reims au Vélodrome mercredi lors de la dernière journée de l’année 2021, Boubacar Kamara n’a rien fait pour dissiper les doutes. « On verra » a-t-il répondu à David Astorga lorsque ce dernier lui a demandé si Kamara allait fouler les pelouses de Ligue 1 en 2022. Autant dire que la situation est incertaine pour l’OM dans ce dossier, alors que l’intérêt de Manchester United se fait de plus en plus concret.

Dans la semaine, certains médias anglais ont notamment annoncé qu’en cas d’offre des Red Devils comprise entre 10 et 12 millions d’euros pour Kamara cet hiver, Pablo Longoria ne réfléchira pas longtemps et acceptera. La hantise du président de l’OM étant de voir son joyau partir pour zéro euro en juin prochain. RMC croit par ailleurs savoir qu'en cas de départ de Kamara au mois de janvier, le club phocéen pourrait se pencher sur le recrutement d'un milieu axial cet hiver. Et pour cause, Pape Gueye sera également -temporairement- absent en janvier puisque l'ancien Havrais disputera la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, tout comme l'attaquant olympien Bamba Dieng, suspendu trois matchs fermes jeudi soir par la commission de discipline de la LFP.