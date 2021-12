OM : Longoria offre un salaire de malade à Kamara, c'est toujours non !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Boubacar Kamara n’a toujours pas décidé de son avenir.

Titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli depuis le début de la saison, Boubacar Kamara va-t-il quitter son club formateur de l’Olympique de Marseille pour zéro euro en juin prochain ? Le coup serait rude pour Pablo Longoria ainsi que pour les supporters de l’OM. Pourtant, on ne peut pas reprocher au président espagnol du club phocéen de ne pas tout mettre en œuvre pour prolonger le contrat de Boubacar Kamara. Et pour cause, L’Equipe dévoile dans son édition du jour que Pablo Longoria a soumis une dernière offre de prolongation au mois de novembre, déclinable en trois options : contrat court, moyen ou long terme. Dans tous les cas, s’il acceptait une des trois propositions, Boubacar Kamara deviendrait le joueur le mieux payé de l’Olympique de Marseille devant Gerson, Dimitri Payet, Arek Milik et compagnie.

Kamara, un entourage difficile à cerner

Pourtant, Boubacar Kamara n’a toujours pas franchi le pas et pour l’heure, il reste libre de se mettre d’accord avec le club de son choix à compter du 1er janvier dans l’optique de la saison prochaine. Pour atteindre son objectif de prolonger Bouba Kamara, l’Olympique de Marseille a tout tenté selon le quotidien national… y compris de le faire changer d’agent. Une tentative vaine dans la mesure où les représentants de Boubacar Kamara sont très proches de la compagne du joueur, Coralie Porrovecchio. Afin de forcer la décision de son joueur, le service de communication de l’OM a souhaité l’exposer médiatiquement dans le but qu’il se positionne devant les médias.

🇫🇷 Boubacar Kamara could become available on a free transfer next summer…



🤔 🔴 Should Man Utd be looking at snapping the 22 year old on the cheap in January? pic.twitter.com/WZfIGUkBlA — Statman Dave (@StatmanDave) December 15, 2021

Mais après la gifle reçue à Galatasaray en Europa League, Boubacar Kamara a refusé de se présenter en conférence de presse. Quatre jours plus tard, avant un match de Ligue 1, le milieu défensif de l’OM s’est cette-fois présenté devant les micros, mais il n’a lâché absolument aucun indice sur son avenir. Depuis, les négociations ont repris entre Pablo Longoria et les agents de Kamara. Mais les discussions, le plus souvent par SMS, sont parfois musclées. En attendant un dénouement heureux avec une prolongation ? Impossible de le savoir pour l’instant. D’autant qu’en parallèle, de nombreux clubs dont Manchester United -très insistant ces dernières semaines- sont sur les rangs pour accueillir un joueur de ce calibre gratuitement. Le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone, qui souhaite multiplier ce genre de coups avec des joueurs libres, sont également par exemple intéressés.