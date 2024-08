Jota à l'OM, Longoria est intéressé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A 25 ans, Jota a décidé l'an dernier de quitter l'Europe pour rejoindre le lucratif championnat d'Arabie Saoudite. L'OM et le Stade Rennais ont pensé à lui pour se renforcer.

Recruté l'été dernier par Al-Ittihad pour 30 millions d’euros au Celtic Glasgow, Jota, l'ailier gauche portugais formé au Benfica avait eu du mal à s'installer dans le club saoudien. Au point même qu'après quelques semaines seulement son départ avait été envisagé. Certains avaient même ironisé en affirmant que les Saoudiens avaient confondu Jota avec Diogo Jota, l'attaquant de Liverpool lorsqu'ils avaient décidé de le faire venir d'Ecosse.

Finalement, Jota a continué sa route dans la Saudi Pro League, mais ce lundi son nom a été évoqué lors d'un space organise sur X par Mohamed Toubache-Ter. En effet, ce dernier a confié à ses interlocuteurs que l'Olympique de Marseille avait de l'intérêt pour le joueur de 25 ans, mais que dans ce dossier, l'OM n'était pas le seul club de Ligue 1, puisque le Stade Rennais suivait également Jota. Pour l'instant, cela n'a pas dépassé ce stade, et aucune négociation n'a commencé.

⚡️EXCL. SZ



Al-Ittihad veut se séparer de Jota ! 🇵🇹❌



Jorge Mendes travaille pour l’envoyer en prêt à Wolverhampton, le Sporting est intéressé.



Al-Ittihad est ouvert à une vente comme à un prêt. pic.twitter.com/EYvCfIJs3n — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 17, 2024

Il y a 24 heures, on avait appris que le club d'Al-Ittihad souhaitait mettre un terme au contrat de l'attaquant portugais, et que le très puissant Jorge Mendes avait déjà attaqué le travail sur ce dossier. Les dirigeants saoudiens étant disposés à étudier toutes les offres pour Jota, il est évident que si l'Olympique de Marseille et Rennes entrent dans la boucle, alors les deux clubs français auront leur chance. Pour l'instant, Mohamed Toubache-Ter évoque seulement un intérêt, mais pas plus, tandis que certains insiders marseillais affirment, eux, que tout cela est totalement faux et que jamais Pablo Longoria n'a pensé à ce joueur.