Jonathan David à l'OM, tout Marseille dit oui ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM ne manque pas d'ambitions depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi mais aussi de Medhi Benatia. Les Phocéens veulent notamment faire de belles affaires. Et l'une d'elles pourrait bien se trouver du côté du LOSC.

L'OM espère finir la saison de la plus belle des manières et jouer les premiers rôles en Ligue 1. Pour cela, Roberto De Zerbi sait que le chemin est encore long et qu'il devra pouvoir compter sur un effectif complet et au niveau. Raison pour laquelle quelques retouches devraient avoir lieu cet hiver lors du mercato. Aussi, l'été prochain, l'Italien voudra pouvoir concurrencer les meilleurs clubs sur des dossiers à 0 euro. Medhi Benatia est déjà au travail pour charmer certains joueurs de qualité, comme Jonathan David, pas chaud à l'idée de prolonger au LOSC.

David, tous les dirigeants de l'OM valident

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOSC (@losclive)

Selon les informations du journaliste Loïc Jego sur sa chaine YouTube, l'OM travaille en effet sérieusement sur l'arrivée du Canadien, à la recherche d'un nouveau défi : « C'était une rumeur qui paraissait tout sauf crédible l'été dernier. On parle de Jonathan David. Il est dans sa dernière année de contrat. Il avait été approché par l'OM par le duo Benatia-Longoria. Il est encore cité parmi les pistes sérieuses pour l'été prochain. Il sera disponible en transfert libre, cela a tout de l'opportunité en or pour l'OM. Son profil avait été validé par De Zerbi. C'est le 9 idéal. Il claque 25 ou 30 buts par saison. Il répond sur les grands matchs européens et est performant avec le Canada. Il décroche et parcourt des kilomètres. David se blesse rarement aussi et ce sont plein de points positifs. Est-ce que l'ambiance du Vélodrome peut le bonifier ? A Lille, il est dans un club famille. Il avait des passages à vide et à Marseille, l'environnement est compliqué. S'il débarque à l'OM, il serait titulaire et l'attaquant vedette. L'OM n'aura pas de mal à lui donner une belle prime à la signature. L'OM a ses chances ». A noter que David pourrait aussi se laisser convaincre par l'offre lilloise, à savoir une prolongation d'un an si le LOSC parvient à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. La bataille ne fait sans doute que commencer pour l'attaquant canadien, que l'on dit très gourmand au niveau du salaire et de la prime à la signature.