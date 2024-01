Jonathan Clauss agace Longoria, séisme à Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria n'a pas tout dit lors de sa conférence de presse à trois jours de la fin du mercato d'hiver. Le président de l'OM n'a notamment pas évoqué le cas de Jonathan Clauss qui pourrait être vendu d'urgence.

L'été dernier, le départ de Jonathan Clauss de l'OM avait été évoqué, mais les dirigeants marseillais avaient bien vite démenti l'hypothèse d'un départ de l'international tricolore. Cependant, à quelques jours de la fin de la période des transferts, le dossier du défenseur français de 31 ans revient subitement sur le haut de la pile dans le bureau de Longoria. Lié avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2025, l'ancien Lensois pourrait en effet partir avant la fin du mois de janvier révèle ce lundi FootMercato. Un énorme coup de tonnerre, Jonathan Clauss n'étant pas destiné à partir à cet instant de la saison 2023-2024. Mais les dirigeants marseillais n'auraient désormais plus aucun scrupule à se séparer d'un joueur dont la valeur est estimée à 15 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Clauss fait douter l'OM

Le site spécialisé affirme qu'en interne, les prestations récentes de Jonathan Clauss interpellent la direction sportive. Et pire encore, le remplacement sur blessure du défenseur français par Emran Soglo à la 35e minute du match contre l'AS Monaco aurait étonné les dirigeants de l'OM, Clauss se plaignant d'une petite douleur, au moment où Gennaro Gattuso mobilise la totalité de son groupe, de très nombreux joueurs étant encore à la Coupe d'Afrique des Nations. Un manque d'implication et de sacrifice qui agace Pablo Longoria, lequel serait dorénavant disposé à vendre son défenseur.

On peut toutefois s'interroger sur l'analyse faite au plus haut niveau à l'Olympique de Marseille, puisque Jonathan Clauss a tout intérêt de briller avec son club s'il veut jouer l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Le joueur de 31 ans a payé au prix fort son petit coup de moins bien avec l'OM en ratant le Mondial 2022, il ne fait aucun doute qu'il donnera tout pour jouer l'Euro avec les Bleus. Mais visiblement, Pablo Longoria n'est pas réellement de cet avis. Il reste trois jours aux responsables marseillais pour savoir ce qu'ils vont faire de Jonathan Clauss, une vente de dernière minute étant toujours possible. Visiblement Frank McCourt, qui réclame depuis longtemps que Longoria soit aussi un bon vendeur, commence à se faire entendre.