Joaquin Correa futur flop, l'OM va être choqué

L’OM va accueillir ce vendredi Joaquin Correa, attendu à Marseille en provenance de l’Inter Milan afin de passer sa visite médicale préalable à sa signature en prêt avec option d’achat dans la cité phocéenne.

A la recherche d’un joueur pour occuper le couloir gauche de son attaque, l’Olympique de Marseille a trouvé son bonheur avec Joaquin Correa. Un accord total a été trouvé entre le club phocéen et l’Inter Milan pour le prêt payant estimé à 2 millions d’euros de l’international argentin avec une option d’achat fixée aux alentours de 10 millions d’euros. Remplaçant à l’Inter cette saison et freiné par quelques blessures, l’international argentin va devoir se relancer à Marseille.

Joaquín Correa to Olympique Marseille, here we go! Deal now in place on loan for €2m fee plus €10m buy clause ⚪️🔵🇦🇷



Buy clause will be mandatory in case OM will qualify to UCL 2024/25.



Medical tests on Friday.



🇨🇱 Inter will complete Alexis Sánchez free deal now. pic.twitter.com/U4JoiuQh9s