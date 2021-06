Vente OM : Vézirian donne rendez-vous fin juin !

Dans : OM.

Le feuilleton de la possible vente de l’OM par Frank McCourt aux Saoudiens continue d’alimenter les fantasmes à Marseille.

Il a longtemps été question d’une possible cession de l’Olympique de Marseille avant la date butoir du 31 mai, qui revenait en boucle sur les réseaux sociaux. Cette échéance a été dépassée et rien n’a changé à Marseille, dont Frank McCourt est toujours le propriétaire. Mais à en croire Thibaud Vézirian, qui affirme depuis de longs mois que tout est déjà bouclé entre Frank McCourt et les Saoudiens pour le rachat du club, il suffit aux Marseillais de ne patienter que quelques semaines avant de pouvoir sabrer le champagne. Sur son compte YouTube, l’insider a remis une pièce dans la machine en donnant cette fois rendez-vous aux supporters de l’OM à la fin de l’exercice comptable, soit le 30 juin.

« J'ai toujours parlé de fin de saison comptable, donc 30 juin, aux supporters à qui je répondais déjà à ça en live il y a plusieurs mois » a glissé le journaliste de La Chaîne L’Equipe. Reste que certains supporters au taquet sur le sujet ont déterré des commentaires sur lesquels Thibaut Vézirian parlait bien du mois de mai pour la vente de l’Olympique de Marseille, et à aucun moment de la fin de l’exercice comptable. Quoi qu’il en soit, ce sujet brûlant continue d’alimenter les passions et les excès sur les réseaux sociaux. En attendant, c’est bel et bien avec le chéquier de Frank McCourt que Pablo Longoria prépare le mercato estival de l’OM. Et l’homme d’affaires américain semble plus déterminé que jamais à l’idée d’offrir à Jorge Sampaoli et à son président espagnol un effectif compétitif. Un transfert à plus de 30 ME bonus compris est évoqué avec Gerson, ainsi que des intérêts pour des joueurs valorisés à plus de 10 ME comme Amine Adli, Thiago Almada ou encore Mattéo Guendouzi et Manuel Lanzini.