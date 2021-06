JO : Un joueur de l’OM appelé, mais ce n’est pas Kamara ?

Dans : OM.

A quelques jours de la date butoir pour annoncer les joueurs sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Tokyo, la Fédération Française de Football s’est pris les pieds dans le tapis.

Une liste a été dévoilée, avec un joueur par club de Ligue 1, ce qui affaiblissait déjà la sélection, mais ce ne sont pas ces joueurs qui partiront à Tokyo. Plusieurs formations ont déjà fait savoir que, faute d’obligation par la FIFA, et en raison de leur propre intérêt, qu'elles ne libéreraient pas leurs jeunes pour représenter la France. C’est ferme et définitif pour Monaco (Badiashile), Lyon (Caqueret) et Nice (Gouiri), et ça risque de le devenir pour Rennes (Camavinga) voire Chelsea (Sarr). De quoi laisser d’énormes trous, et autoriser quelques retours. Ce pourrait être le cas avec Boubacar Kamara, totalement snobé par Sylvain Ripoll pour l’Euro espoirs, et désormais pour les Jeux Olympiques. Mais devant les défections au milieu de terrain et en défense centrale, le sélectionneur va avoir du mal à nier l’évidence des bienfaits du joueur de l’OM.

Toutefois, il n’est pas du tout certain que le club provençal le libère. Et il ne faut pas sous-estimer aussi des raisons extra-sportives, notamment au niveau du comportement, qui pourraient expliquer pourquoi Ripoll s’entête à se passer de Kamara ces dernières semaines. C’est pourquoi c’est un autre joueur de l’OM, beaucoup moins important, qui pourrait être appelé. Selon Le Phocéen, il s’agit de Lucas Perrin, qui est éligible avec ses 22 ans, et ne fait clairement pas partie des joueurs que le club provençal va retenir à tout prix pour la préparation. La réponse ne devra donc pas tarder, puisque la FFF doit transmettre sa liste le 30 juin. Autant dire que la France se trouve dans une situation particulièrement tendue pour se concocter une équipe compétitive en vue des Jeux Olympiques de Tokyo.