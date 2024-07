James Rodriguez fait tourner les têtes à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur joueur de la Copa America, James Rodriguez est officiellement libre de tout contrat. Une situation qui provoque des fantasmes chez les supporters de l’OM, qui imaginent déjà le Colombien à Marseille.

Du haut de ses 33 ans et malgré des piges à Al-Rayyan, à l’Olympiakos puis à Sao Paulo ces dernières années, James Rodriguez est loin d’être cramé. L’ancien milieu offensif du Real Madrid l’a prouvé à ceux qui pouvaient en douter lors de la Copa America en décrochant le titre de meilleur joueur du tournoi, malgré la défaite de la Colombie en finale face à l’Argentine. Quelques jours après la compétition, James Rodriguez a résilié son contrat avec Sao Paulo. Celui qui a porté les couleurs de l’AS Monaco entre 2014 et 2017 se retrouve donc libre comme l’air, une opportunité en or pour les clubs qui recherchent un meneur de jeu talentueux et expérimenté… comme c’est par exemple le cas de l’Olympique de Marseille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par James Rodríguez (@jamesrodriguez10)

Roberto De Zerbi est à la recherche d’un numéro dix et à ce poste, sa cible n°1 se nomme Valentin Carboni. Mais l’Inter Milan est gourmand et réclame 30 millions d’euros pour le transfert du milieu de terrain argentin. Une somme qui pourrait rebuter l’OM, qui serait donc bien inspiré de regarder ailleurs et de jeter un oeil à la situation de James Rodriguez. « James Rodriguez, MVP de la Copa America, est libre. L’OM ayant besoin d’expérience, je pense qu’il s’agirait d’une cible à explorer. Avec Valentin Carboni en back up, le poste de meneur de jeu serait assuré par deux joueurs au même profil » a d’ailleurs publié le compte X @CousOM_, suivi par 5.000 fans de l'OM, qui verrait d’un très bon oeil la potentielle venue de James Rodriguez.

Le profil de James Rodriguez fait rêver l'OM

La question est maintenant de savoir si l’Olympique de Marseille a les moyens pour assumer un tel salaire, ce dont on peut douter même si le club phocéen a libéré de la masse salariale avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie saoudite. Dans le camp des supporters olympiens, on est en tout cas très favorable à l’idée d’accueillir un tel joueur, même si certaines rumeurs font déjà état d’intérêts de clubs saoudiens pour James Rodriguez. Ce qui n’a rien de très étonnant après la superbe Copa America réalisée par le capitaine de la Colombie cet été.