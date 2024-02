Ismaïla Sarr à Forest, c'est la dernière chance

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Alors qu'il avait été présenté comme intransférable, Ismaïla Sarr pourrait finalement quitter l'Olympique de Marseille dans les dernières heures du mercato hivernal. Un club anglais est sur le coup.

Même si Gennaro Gattuso apprécie son profil, il n'est pas impossible qu'Ismaïla Sarr quitte l'OM seulement six mois après son arrivée. Le club de la cité phocéenne est en passe de recruter Lorenz Assignon. Mais son dossier est encore en attente auprès de la DNCG à cause de l'encadrement de la masse salariale. C'est peut-être une donnée qui rentre en compte au sujet de l'avenir de Sarr car d'après les renseignements de Team Talk, Nottingham Forest s'intéresse à l'ancien joueur de Watford afin de le faire revenir en Premier League. L'actuel 16e du championnat anglais souhaite s'offrir les services du joueur de 25 ans à la toute fin de ce marché des transferts, pour valider l'objectif du maintien. Everton est également dans la course mais Nottingham Forest a bien une longueur d'avance.

La dernière chance pour le départ de Sarr

C'est donc la dernière chance pour Nottingham Forest de recruter le Sénégalais aux 61 sélections et pour l'OM de prendre la décision de le vendre. Recruté contre 13 millions d'euros l'été dernier, Ismaïla Sarr vaut aujourd'hui 20 millions d'euros. Marseille a donc l'opportunité de réaliser une plus-value sur un joueur qui n'a pas démontré toute l'étendue de son talent depuis son retour en Ligue 1. L'ancien joueur du Stade Rennais a inscrit 4 buts depuis le début de la saison ainsi que 2 passes décisives délivrées, en 21 matchs disputés. Un bilan assez faible par rapport à ses qualités et son expérience. Les dirigeants phocéens vont devoir sérieusement s'activer pour boucler le départ de Sarr car le mercato hivernal s'apprête à fermer ses portes. Nottingham Forest a encore un espoir de se renforcer.