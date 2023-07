Iliman Ndiaye trahit l’OM, Marseille enrage ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Iliman Ndiaye n'ira pas à l'OM, car son club de Sheffield lui a retourné le cerveau et l'a convaincu de rester. Une décision qui ne passe pas en Provence.

A trois semaines du premier match officiel de la saison, l’Olympique de Marseille n’a toujours qu’un avant-centre dans son effectif. Embêtant forcément, mais encore plus quand son entraineur ne jure que par le 4-4-2 avec donc la nécessité d’avoir deux pointes dès le coup d’envoi, et un peu plus en stock pour tenir la saison. Si Pablo Longoria aime surprendre les suiveurs de son club avec des pistes insoupçonnées, l’effet est raté en ce qui concerne Iliman Ndiaye. Car l’avant-centre sénégalais avait tout d’une bonne pioche, puisqu’il sortait d’une saison réussie avec Sheffield United et se préparait à débuter la saison en Premier League dans la peau d’un titulaire. Mais il avait surtout confié son amour pour l’OM et son envie de rejoindre le projet marseillais, quitte à trouver un accord avec son futur club pour forcer son départ.

Ndiaye reste pour jouer dans un stade de cricket ?

Mais outre les exigences financières de Sheffield à hauteur de 20 millions d’euros tout de même, le forcing du club anglais pour conserver son attaquant a fini par porter ses fruits. Progressivement, la tendance s’est inversée et l’OM a bien compris que son numéro 9 ne viendrait pas. La déception est grande, et elle se traduit même dans les propos de La Provence, qui ironise sur le choix de Ndiaye de ne pas venir. « Est-ce l’air du sémillant Yorkshire du Sud qui allait lui manquer ? Avait-il finalement hâte de jouer avec le promu en Premier League devant les 32.000 supporters de Bramall Lane, cette enceinte à l’origine dédiée au cricket ? », chambre ainsi le quotidien local, qui met surtout en avant un choix financier de la part de Ndiaye. L’Equipe en rajoute même une couche, expliquant que l’intérêt financier de l’OM, qui était prêt à faire un gros effort pour venir, va servir les intérêts du natif de Rouen pour mieux négocier une prolongation de contrat qui devrait être bouclée dans les prochaines semaines.