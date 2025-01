Il refuse de prolonger, l’OM le vire pour 300.000 euros

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM n'a pas hésité à pousser dehors un de ses jeunes défenseurs prometteurs, qui avait refusé de prolonger son contrat l'été dernier.

L’Olympique de Marseille continue de faire le vide dans son effectif concernant les joueurs inutilisés. Un nouveau départ va être officialisé dans les prochaines heures, puisque tout est en règle pour la signature d’Emran Soglo au Chicago Fire. La franchise de l’Illinois a été séduite par le profil du latéral de 19 ans, qui n’avait plus que six mois de contrat avec l’OM. C’est justement cette situation qui a permis à ce transfert d’avoir lieu. Comme l’explique La Provence, le natif de Créteil mais international anglais chez les jeunes, a refusé de prolonger son contrat de deux saisons avec Marseille ces derniers mois. Résultat, l’été dernier, Pablo Longoria a décidé de le mettre de côté pour lui faire comprendre que cette décision ne passait pas.

Indemnité de formation et c'est tout pour l'OM

Malgré l’intérêt d’Utrecht, aucune offre digne de ce nom n’est tombée, et l’OM a donc donné son aval pour une vente de Soglo à Chicago. Il n’y aura pas de transfert réel, mais simplement le paiement des indemnités de formation qui sont de l’ordre de 300.000 euros. Un vrai soulagement pour le latéral, mis à l’écart pendant plusieurs mois et qui avait retrouvé la réserve en décembre seulement. Autant dire que le Franco-Anglais était impatient de quitter l’OM, un club qui fait le vide chez ses jeunes avec les départs de Sternal, Nyakossi, Mughe et Traoré. Ce qui pourrait laisser l’équipe réserve bien affaiblie pour la deuxième partie de saison.