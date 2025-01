Il dit oui à De Zerbi, l’OM tient son nouvel attaquant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un nouvel attaquant pour compenser le départ d’Elye Wahi à Francfort, l’OM a avancé sur le dossier Evan Ferguson. L’attaquant irlandais de Brighton est chaud pour retrouver Roberto De Zerbi.

La semaine dernière, l’Olympique de Marseille a accepté de se séparer d’Elye Wahi, lequel a été vendu à Francfort pour 29 millions d’euros bonus compris. Roberto De Zerbi s’attend néanmoins à ce que l’international espoirs français soit remplacé et le match de dimanche soir face à Nice (2-0) ne va pas lui faire changer d’avis. Bien au contraire, la venue d’un nouvel attaquant est nécessaire à Marseille alors que Neal Maupay enchaîne les matchs sans marquer. Plusieurs pistes ont été activées par le tandem composé de Medhi Benatia et de Pablo Longoria et selon les informations du journaliste Adam Manseur, la dernière mène à Evan Ferguson.

L’attaquant irlandais de 20 ans évoluant à Brighton, dont le début de carrière est entaché par les blessures, est réceptif à l’intérêt de l’OM où il pourrait retrouver son ancien entraîneur Roberto De Zerbi. « Discussion en cours entre l’OM et Brighton concernant une arrivée en prêt de l’attaquant irlandais. Le joueur est intéressé par l’idée de retrouver De Zerbi + Brighton voit d’un bon oeil un prêt hors PL pour ne pas renforcer la concurrence » a publié sur son compte X le spécialiste de l’Olympique de Marseille.

Evan Ferguson est chaud pour venir à l'OM

Dans le même temps, Fabrizio Romano explique que Brighton est ouvert à un départ de son n°28 en prêt, tout en précisant que des clubs français, allemands et espagnols sont intéressés. A seulement 20 ans, le natif de Bettystown compte déjà 13 buts et 2 passes décisives en Premier League. Son talent et son potentiel sautent aux yeux mais son physique pose en revanche question en raison de blessures à répétition au niveau de la cheville. Pour minimiser les risques pris, l’OM pourrait donc tenter de récupérer le joueur en prêt mais sans obligation d’achat, avant de faire un bilan l’été prochain. Quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille ne va pas rester les bras croisés après la défaite à Nice dimanche et devrait s’activer cette semaine pour recruter un avant-centre et Evan Ferguson tient la corde.