Il a trompé l'OM, Alexis Sanchez est sans pitié

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Toujours libre, Alexis Sanchez peut sereinement regarder le mercato européen et attendre l'offre qui lui conviendra. Le buteur chilien a repris son destin en main et l'Olympique de Marseille n'est pas vraiment la priorité d'un joueur qui n'a qu'une seule obsession.

L’Olympique de Marseille est passé à la trappe en Ligue des champions, mais Pablo Longoria l’a dit, cela n’impactera pas totalement la saison de l’OM, sauf pour recruter des joueurs qui veulent impérativement jouer la Ligue des champions. Parmi ces joueurs, on imagine facilement qu’il y a Alexis Sanchez, lequel avait quitté l’Inter l’an dernier pour signer à Marseille en sachant que le club phocéen était engagé pour la plus prestigieuse des coupes européennes. Mais, le crash de l’équipe de Marcelino contre le Panathinaïkos a détruit cette possibilité lors de ce mercato, éloignant un peu plus le rêve secret des supporters de voir revenir El Nino Maravella à l’OM. Quoi qu’il en soit, en ayant refusé de prolonger son contrat, et en retardant toujours plus à l’offre de Pablo Longoria, Alexis Sanchez savait ce qu’il faisait. Fabrizio Romano le confirme.

Alexis Sanchez est obsédé par l'Inter

𝗙𝗲́𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 @Alexis_Sanchez ! 👏

Élu Olympien de la saison par la #TeamOM, 𝙀𝙡 𝙣𝙞𝙣̃𝙤 𝙢𝙖𝙧𝙖𝙫𝙞𝙡𝙡𝙖 🇨🇱 a reçu son trophée sous l’ovation du public olympien ! 🔥

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 27, 2023

Evoquant le cas de la star offensive chilienne, le journaliste italien a confirmé qu’en fait Alexis Sanchez n’avait qu’une seule obsession, c’était de revenir à l’Inter Milan. « Pour l'instant, l'Inter ne travaille pas sur les attaquants, il me semble clair que l'intention actuelle des dirigeants milanais est d'investir dans un défenseur et Pavard est leur choix numéro 1. S'il devait arriver quelque chose dans le dossier Joaquin Correa, je garderais un œil sur Alexis Sanchez, qui espère, rêve, et attend cette opportunité de revenir à l'Inter. Quand d'autres équipes l'ont appelé ces derniers jours, il a toujours dit vouloir donner la priorité à cet espoir qu'il garde de faire son retour à l’Inter », a révélé, sur le média italien SOS Fanta, Fabrizio Romano. Autrement dit, c’est uniquement si le finaliste de la dernière Ligue des champions dit non fermement à Alexis Sanchez que ce dernier étudiera éventuellement d’autres propositions pour continuer sa carrière. On ne sait plus réellement si l'Olympique de Marseille est encore en course, l'OM n'ayant probablement pas apprécié d'être considéré comme un plan B.