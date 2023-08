Alexis Sanchez fait une croix sur l'OM au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Plus les semaines défilent, plus un retour d’Alexis Sanchez à l’OM semble improbable. Encore plus après l’élimination du club phocéen dès le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos.

Libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille le 30 juin, Alexis Sanchez est toujours sans club. Une interminable attente qui pourrait avoir des conséquences pour l’ancien buteur du FC Barcelone puisque son sélectionneur Eduardo Berizzo pourrait faire le choix de ne pas le convoquer pour les prochains matchs du Chili contre l’Uruguay et la Colombie au mois de septembre. Cela ne semble pas motiver beaucoup Alexis Sanchez à l’idée de se presser dans le choix de son futur club, l’international chilien et son agent ayant la volonté de faire jouer au maximum la concurrence pour obtenir le meilleur contrat possible.

𝗙𝗲́𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 @Alexis_Sanchez ! 👏

Élu Olympien de la saison par la #TeamOM, 𝙀𝙡 𝙣𝙞𝙣̃𝙤 𝙢𝙖𝙧𝙖𝙫𝙞𝙡𝙡𝙖 🇨🇱 a reçu son trophée sous l’ovation du public olympien ! 🔥

W/ @pumafootball 🤝#OMSB29 pic.twitter.com/pIt5dO74Ji — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 27, 2023

A moins d’un énorme revirement, l’Olympique de Marseille ne sera pas le futur club d’El Nino Maravilla. Cela semble désormais acté, d’autant plus après l’élimination du club phocéen dès le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. D’après l’ancien buteur du Chili, Mauricio Pinilla, Alexis Sanchez a de toute façon bien d’autres clubs en tête avant d’envisager un retour sur les bords de la Méditerranée. « Son objectif n°1 est de revenir à l’Inter Milan » a-t-il lancé sur l’antenne d’ESPN avant de poursuivre.

Alexis Sanchez ne calcule plus l'OM au mercato

« Il attend l’offre de l’Inter, c’est son objectif. Dès que Joaquin Correa quittera le club, Alexis pourrait revenir car un contrat de deux lui a été proposé. Au cas où il ne va pas à l’Inter, Alexis Sanchez pourrait aller à Galatasaray. Et en troisième option, il y a l’Arabie Saoudite qui lui a offert un énorme contrat à 20 millions de dollars » a lancé l’ancien footballeur de la sélection chilienne, qui ne cite l’OM à aucun moment dans les potentiels choix d’Alexis Sanchez pour la suite de sa carrière. Après une saison durant laquelle il aura été meilleur joueur et meilleur buteur de l’équipe sous les ordres d’Igor Tudor, Alexis Sanchez a donc quitté l’OM et on peut presque affirmer que cela est définitif. Un départ qui laissera un goût amer aux supporters phocéens, qui n’auront pas eu l’occasion de dire au revoir à leur ancienne star.