Igor Tudor, une sortie explosive ce jeudi, l'OM tremble

Par Guillaume Conte

Dragué par la Juventus, Igor Tudor a fait savoir à Pablo Longoria qu'il voulait être libéré de son contrat. L'OM pourrait se faire léser dans une situation que le club phocéen ne maitrise pas du tout.

Igor Tudor ne veut plus continuer à l’Olympique de Marseille. L’entraineur croate en a fait part directement à Pablo Longoria, avec qui il a passé la soirée de mardi en allant voir un match de barrage de D2 italienne. Son souhait est désormais de tout stopper un an après son arrivée, où il remplaçait un Jorge Sampaoli qui avait lui aussi décidé de ne pas rester en Provence alors que rien n’indiquait son départ. Igor Tudor a pris sa décision, et malgré le fait qu’il apprécie beaucoup l’ancien défenseur, Pablo Longoria va probablement devoir finir par l’accepter, tant il semble impossible d’imaginer que l’OM, ou tout autre club, accepte de garder un entraineur qui n’a pas envie de rester.

L'agent de Tudor est à Marseille

La pensée d’Igor Tudor a évolué au fil de la saison, mais les relations se sont dégradées quand la deuxième place a fini par s’éloigner. Désormais, le Croate assure avoir besoin de repos, et il a envoyé ce mercredi son agent négocier avec l’OM pour son départ. Celui-ci n’est pas encore déterminé malgré son caractère inéluctable. Il faut dire que le timing est dérangeant, puisque la saison n’est toujours pas finie, même si Marseille ne jouera plus rien à Ajaccio ce samedi.

Mais plus que le timing, c’est aussi un bras de fer qui pourrait avoir lieu, car Pablo Longoria n’a pas envie d’être le dindon de la farce. En effet, L’Equipe le confirme, la Juventus a bien contacté Igor Tudor il y a plusieurs semaines de cela, dans le but de faire de lui le futur entraineur. La place n’est pas réservée, mais le demi-finaliste de la Coupe du monde 1998 fait partie des candidats sérieux. Pour que cela arrive, il faudra bien évidemment virer Massimialiano Allegri, ce qui risque d’être couteux pour un club déjà sur le grill a bien des niveaux. Et c’est aussi pour ça que la Juventus ne compte pas payer un éventuel « transfert » d’Igor Tudor en provenance de l’OM.

L’entraineur croate espère bien être libéré entre temps, et autant dire que les prochains jours pourraient être chauds. Le club provençal va-t-il accepter de libérer son entraineur et se priver ainsi d’éventuels revenus si la Juventus voulait le recruter alors qu’il est sous contrat avec l’OM ? Le premier élément de réponse pourrait intervenir ce jeudi, où se tient la conférence de presse d’Igor Tudor. Selon L’Equipe, ce pourrait être l’occasion pour le coach olympien de se lâcher beaucoup plus que ces derniers temps, pour quelques sorties explosives afin de faciliter son départ ? Cela ferait mauvais genre, mais Pablo Longoria vient de comprendre cette semaine la détermination de son entraineur à changer d'air.